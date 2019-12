Algo más de un euro costará a cada gaditano la cabalgata de Reyes Magos del próximo 5 de enero. La cuenta municipal para este evento que culmina la Navidad ronda ya los 125.000 euros al sumar los distintos atractivos y elementos que se darán cita en la Avenida principal en la tarde de Reyes. En concreto, eso es lo que costarán las nueve carrozas del cortejo, los caramelos que se lanzarán desde ellas, y la media docena de pasacalles que se han previsto con diferentes diseños y animaciones, además de las vallas de seguridad que limitarán todo el recorrido y el servicio de ambulancias pertinente.

Seis serán las animaciones previstas para la cabalgata 2020, cuyos expedientes han iniciado ya su tramitación por los cauces oficiales. En concreto, según ha publicado ya el portal de contratación pública, habrá un pasacalles de muñecos de animación infantil (para el que ha destinado el Ayuntamiento un gasto de 5.923,14 euros), otro con personajes de Playmobil, de Astérix y Obélix, y de los Simpsons (con 8.181,82 euros de coste presupuestado), un tercero sobre la película Transformers y con estrellas luminosas (de 9.980 euros de coste), otro inspirado en los personajes de Frozen y de Hotel Transylvania (7.340,50 euros), uno bajo el título de Sweet Chritsmas (para el que se destinarán otros 6.990 euros) y un último con osos y renos hinchables con luz (que costará 8.500 euros).

En total, para la animación de la cabalgata que separa las nueve carrozas previstas invertirá el Ayuntamiento 46.915,46 euros.

A esta partida hay que sumar el coste de 50.550 euros derivado de las propias carrozas, a razón de 6.950 euros cada una de las cinco carrozas grandes (de diez metros de longitud, destinadas al Cartero Real, la Estrella de Oriente y cada uno de los Reyes Magos) y de 3.950 euros cada una de las cuatro pequeñas (de cinco metros, cuyos motivos serán las figuras del portal de Belén, Cuentos de Navidad, el personaje de Batman inspirado en Lego, y una última con regalos y tarta de golosinas).

Además, el Ayuntamiento está tramitando también el concurso público para el abastecimiento de caramelos, en lo que invertirá 13.167 euros para contar con una provisión de 6.300 kilos de caramelos aptos para celíacos.

A estos puntos puramente festivos o relacionados con el cortejo celebrativo del 5 de enero hay que sumar otros dos apartados que también tienen su coste. Por un lado, el servicio de ambulancias, previsto para ese día en una ambulancia de tipo C (que requiere un conductor técnico en emergencias sanitarias y un enfermero) y otra más de tipo C que incorpore también un médico. Esto tendrá un coste estimado de 880 euros, en función de las horas necesarias establecidas en el pliego de condiciones que rige este contrato para los distintos actos y espectáculos del Ayuntamiento a lo largo del año –que en el caso de la Cabalgata es de 10 horas para la ambulancia de tipo C y 8 horas para la otra ambulancia con médico– y del coste fijado para esos casos (un máximo de 40 euros la hora para el tipo C y de 60 euros la hora para la ambulancia con médico).

Un último gasto imputable al cortejo real del próximo 5 de enero es el de las vallas de seguridad que se instalan por todo el recorrido. Según el pliego de condiciones de este suministro de vallas de los distintos actos y eventos organizados por el Ayuntamiento a lo largo del año, la cabalgata de Reyes requiere 3.700 metros de vallas, que a razón de 3,20 euros en que se ha tasado el metro resulta un gasto de 14.326,40 euros en este concepto de seguridad.

En total, todos estos conceptos suman una partida de 125.838,86 euros. De ellos, 110.632,46 euros se pueden entender directamente relacionados con la fiesta en sí –restando las vallas y las ambulancias–.