Bruno García apuesta por una participación "real y vinculante" de las entidades en el Carnaval de Cádiz

En la plaza de la Reina, en el parque infantil donde antes se levantaba un instituto público, el candidato a la alcaldía del Partido Popular, Bruno García, se ha comprometido a "mejorar" la fiesta grande de Cádiz. Un Carnaval al que le ve ciertas carencias que, a su juicio, devienen de la "falta de escucha". Por ello apuesta por "una participación real y vinculante de las entidades" en la organización de los fastos de febrero.

"Con la fórmula actual de los foros se amplía tanto que, realmente, se diluye todo, con lo que finalmente se hace lo que diga el concejal. Así que cuando yo sea alcalde voy a procurar que todas esas entidades que operan en el Carnaval tengan una participación real y vinculante. ¿Con qué nombre? Patronato, Fundación... No es importante, lo que me interesa es que sus opiniones y decisiones sean vinculantes", ha insistido en varias ocasiones Bruno García que volvería a otorgar el poder a los organismos que anteriormente conformaban el Patronato aunque, reconoce, que la representatividad y la participación de las personas en las entidades "no sólo en Carnaval sino en muchos ámbitos de la sociedad" adolece de flaqueza.

Sin embargo, García, que fue vicepresidente y vocal del extinto Patronato durante 8 años, parece confiar en estas asociaciones, cuya representatividad se ha puesto en duda por los propios carnavaleros, porque prima "la voluntad de querer llegar a acuerdos" y de "no rendirnos y no dejar de intentarlo" porque una cuestión sea "complicada".

En este sistema, con fórmula por concretar, confía para asuntos como "acortar las sesiones del Concurso" pero "sin eliminar fases" -"no es normal terminar a las tres de la mañana" y "en muchas ocasiones sin apenas público"-, como designar a las personas que decidirán los premios del certamen -"un ejemplo muy claro, cuando sea alcalde yo no voy a elegir al presidente del Jurado"- y apostar "por una final de tres agrupaciones por modalidad".

En "la escucha" también pone su fe Bruno García para resolver los problemas con la carpa (las carpas) que, según el candidato, "realmente no han sido 3 sino 2 porque una no ha funcionado, prácticamente". "Un tema fundamental es cuidar a los vecinos, hacer un esfuerzo para que esa convivencia entre vecinos y carpas sea la mejor posible", explica Bruno que también tiene en cuenta "a los vecinos de San Antonio, con el escenario, que hubo un año un problema con los decibelios...". "Es un tema complicado, sí, pero hay que abordar las cosas con mucho cariño y dedicación. Pero fácil solución no hay", reconoce.

Sí hay otros asuntos que tienen más fácil enmienda para el candidato del PP como es el de la estética de la fiesta. Así, con Bruno García sí habrá "alumbrado extraordinario, exornos y fuegos artificiales" como "requiere el mejor Carnaval del mundo". Eso sí, los últimos, sensibles "con los animales domésticos" porque, asevera, "los hay que no suenan o se pueden buscar otras alternativas".

También pondrá especial atención en "generar contenido" y "alternativas" para días todavía problemáticos como "el jueves (primer día oficial de la fiesta) y el viernes de la Gran Final". De esta forma, García saca pecho de cómo el equipo de Gobierno del que formó parte logró dignificar el sábado de Carnaval. "Entonces se cantaba en San Francisco, pero no en San Francisco Cádiz sino en San Francisco Sevilla, pero nos pusimos manos a la obra para poder darle contenido y se nos ocurrió la Batallas de las Coplas, primero en el Mercado, y luego a la noche de ese sábado con la Gala del Carnaval, que hicimos con Asociación de Autores y con los hoteles, primero en el teatro y luego en San Antonio y Catedral".

Otro tema que preocupa al aspirante a la Alcaldía de Cádiz, "en general, durante todo el año, y obviamente en Carnaval", es el de la limpieza. "Es uno de los grandes temas", concluye tras "las diferentes reuniones" que está llevando a cabo "con distintas personas y colectivos". "La limpieza requiere un esfuerzo en Carnaval y, desde luego, es muy mejorable y nosotros estamos dispuestos a mejorarlo", se compromete Bruno García disponiendo "de más baños" y "mejores ubicaciones", entre otras propuestas.

"No he dicho que nosotros tengamos una varita mágica, pero hay que abordar las cosas con dedicación, intentar y tener voluntad para llegar a un equilibro y tener claro que hay cosas que son muy mejorables y nosotros ponemos sobre la mesa propuestas y buscamos soluciones", apuesta el candidato que ha estado acompañado en esta comparecencia ante los medios de comunicación por José Manuel Cossi y Maite González García-Negrotto.