Más papelillos que cajonazos en el primer debate de candidatos en Cádiz

Si el ambiente y la distensión que ha habido en el debate que se ha celebrado este martes entre los candidatos de los partidos con representación municipal sobre el Carnaval en la Taberna Las Banderas se prolonga durante la campaña y, posteriormente, en el día a día municipal con la opción política que salga, seguramente la ciudad saldrá ganando.

David de la Cruz (Adelante Andalucía), Bruno García (Partido Popular) y Óscar Torres (PSOE) han tenido el primer cara a cara preelectoral en este enclave viñero que ha contado con la única ausencia de Juan de Dios Sánchez, el alcaldable de Ciudadanos, que se excusó porque tenía viaje de trabajo. El evento ha tenido como moderadora a Salud Botaro, periodista de Canal Sur. El candidato que sí estuvo entre el público fue Eugenio Belgrano, de Ahora Cádiz.

Los tres candidatos debutan como tales en esta elecciones y desde el principio han reconocido que se llevan muy bien entre los tres, más allá de las diferencias políticas que haya y eso se ha podido ver en el transcurso del debate.

Lo curioso del caso es que en lo estructural las tres partes tenían una visión muy parecida en los diferentes apartados del carnaval, con algunos matices con respecto a lo que hay en la actualidad. Desde que Bruno García planteaba que la final se redujera a tres agrupaciones por modalidad, o al estudio que habría que hacer, según Óscar Torres, acerca de si habría que doblar las preliminares para que hubiera sesión de tarde y de noche. David de la Cruz piensa, por su parte que la actual fórmula es la adecuada.

La organización del concurso es lo que ha concentrado una buena parte del debate. Todos le ponían nombres y apellidos distintos pero en la esencia eran algo coincidentes. Bruno García ha subrayado la palabra participación y abogaba por un Patronato, como el que se creó en su día por parte del gobierno del Partido Popular, “pero en el que las opiniones de los colectivos fueran vinculantes”.

Ni Óscar Torres ni David de la Cruz quieren un patronato y las alternativas que han puesto encima de la mesa eran, por parte del socialista, una fundación o algo parecido de carácter público para que la organización no saliera del Ayuntamiento pero manteniendo la participación de los colectivos “que tendrían voz y voto”. En este sentido, decía que si no se hace eso “se puede caer en la semiprivatización”.

Por su parte, De la Cruz ha dejado a las claras cuál es su aspiración: “Yo sueño que sea autogestionado. Poder darle las llaves a las agrupaciones y que lo organizaran los que lo hacen posible”. No obstante, con respecto a lo actual cree que la fórmula de los foros de Carnaval es lo más adecuado “pero la que toma la decisión es la institución”.

Bruno García ha añadido que “en los foros al final se abre tanto y tanto que se diluye para al final tomar la decisión el equipo de Gobierno”.

Todos han sido absolutamente coincidentes en que no se debe producir una criba en las preliminares. “Lo que tenemos es maravilloso, que alguien pueda inscribirse y cantar durante 30 minutos eso es un joya”. Bruno García también decía que “no solo no es tedioso sino que es maravilloso”, aunque incidía en lo de reducir lo de la final para darle más valor a las semifinales y Torres lo único que incluía es que se buscaran fórmulas para que no fuera tan largo.

El Carnaval en la calle también se ha sacado a debate, desde los recorridos de los carruseles, la noche del sábado y la cabalgata. Torres decía que sería aconsejable que se tratara de incentivar a lo barrios para que participaran en la cabalgata. De la noche del sábado también ha habido unanimidad en que es una situación complicada pero los dos que han detentado gobierno han señalado que se han puesto iniciativas para que las agrupaciones y las coplas puedan estar en la calle ese día.

Y si éste ha sido un debate atípico por las buenas maneras, como muestra ha estado el gesto de Bruno García, que calificó como “fantástica” la campaña que hace el ayuntamiento “contra la violencia machista”.

La palabra esencia ha sido la más repetida por parte de David de la Cruz, un candidato partidario de no tocar demasiado ni el concurso ni la fiesta en la calle. En el caso de Bruno García ha sido la de carnaval participativo, mientras que Óscar Torres ha hablado de barrios, tanto para su participación en la fiesta como para que ésta llegue a todos los puntos de la ciudad.

Y si vamos a lo concreto, David de la Cruz es el que tenía un mayor conocimiento de la actualidad del concurso que actualmente se está celebrando. De hecho ha hecho referencias a una copla del Chapa, por ejemplo, a una pasada de Vera Luque y a los momentos vividos en las escalinatas del Falla tras el fallo de los premios del concurso de la cantera. Mucho papelillo y poco cajonazo.