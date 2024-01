Bruno García: "Ya se sabe que uno no es alcalde hasta que no te cantan en el Falla"

Bruno García encajó el pasodoble que le dedicó el grupo de Martínez Ares este jueves desde el Falla como hay que encajarlo. Con seriedad y con una media sonrisa. Al llegar al cargo ya sabía que siempre se ha dicho en Cádiz que "uno no es alcalde de verdad en Cádiz hasta que alguien no te canta en el Falla".

Pues este jueves, al igual que pasará este viernes, mañana sábado y pasado domingo, el alcalde de Cádiz estuvo en el punto de mira y no en el punto de mira de cualquiera sino que la guitarra que le apuntaba desde el monumento a Moret directamente hacia su despacho era la del grupo de Martínez Ares.

Pero confesó ante los medios que no se siente ni dolido ni coaccionado ni amenazado sino que intenta sacarle todo el partido posible a esas letra que el autor gaditano le dedicó junto al resto del rebaño de 'Ovejas negras'.

El alcalde dijo que pudo ver al Ares en directo desde el Falla como buen aficionado que se considera al Carnaal de Cádiz, la ciudad que lo ha subido a lo más alto del edificio de San Juan de Dios.

Recordó García que en absoluto siente "miedo" de verse en el punto de mira de una guitarra que le apunta desde el monumento a Moret. Sobre todo porque dice entender la importancia y el valor que tiene una letra y a "Antonio hay que escucharlo y tomar nota de todo". "Una parte de la expresión de la ciudad llega a través de sus coplas y para eso las oigo", afirmó Bruno García, que no se amilana en admitir que mantiene una magnífica relación con Antonio Martínez Ares "es espectacular como artistas y autor y le admiro profundamente. Me encantó, pero el Carnaval es el Carnaval y no olvidemos que esto es Cádiz".

El alcalde confiesa que volverá a escuchar el pasodoble las veces que haga falta y sacarle todo el jugo posible y ver bien "qué quiere decirme". "Es brutal, espectacular, así como su puesta en escena así que espero que pase a cuartos y les aseguro que no me perderé su segundo pase".

Balance positivo de la primera semana de concurso

El alcalde de Cádiz, Bruno García ya aprovechó para hacer un pequeño balance de los días transcurridos dese el inicio del concurso del Gran Teatro Falla: "Estoy satisfecho como está yendo esta primera semana. Veo que la reducción de grupos permite que sean sesiones más agiles y permite que el ambiente llegue hasta el final y evitar así esos momentos de bajón". Adelantó, además el alcalde, que éste ha sido uno de los cambios que han introducido en el concurso y no será el último, recordando que también se han incrementado los premios que también era algo muy reivindicado por los grupos.