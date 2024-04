Boluda une el puerto de Cádiz con Tilbury y Rotterdam y le da otro impulso al tráfico de contenedores

El gaditano de a pie escucha hablar de la nueva terminal de contenedores pero pasea por la Punta de San Felipe o por Bahía Blanca y ve a lo lejos una explanada sin grúas, ni barcos, ni carga... Sólo ve a muchos políticos que llegan a Cádiz firmando proyectos y licitaciones y dándose la enhorabuena los unos a los otros pero el terraplén sigue viéndolo así, sin un sólo barco.

Pero cierto es que una obra necesita muchas, demasiadas, tramitaciones y demasiada burocracia. Pero el puerto de Cádiz, sobre todo de unos años para acá no es de los que se queda dormido en los laureles a la espera de que estén listo los papeles para empezar a trabajar o a buscar clientes para algún nuevo sueño o proyecto.

Pues lo mismo pasa con buena parte de las empresas que dan forma a su comunidad portuaria.

Hay varios casos que están dándole al puerto gaditano la musculatura que le hace falta para sostener y mantener un proyecto millonario como es la nueva terminal de contenedores, cuya obra de su segunda fase se licitaba recientemente.

Boluda es una de estas firmas que cree en el proyecto de esta nueva terminal y lo demuestra con hechos.

Ya lo hizo trazando una gruesa línea que muchos veían hace unos años como una apuesta que no iba a durar lo que está durando. Y no sólo está durando y madurando cada vez más, sino que se está fortaleciendo cada día más, de cara al día en el que el tren y el túnel de la nueva terminal permitan que se lleve a cabo la mudanza de la nueva terminal de containers y le deje a la ciudad todo el suelo que ahora ocupa en el Muelle Reina Sofía.

Y es más, no son proyectos los que maneja la empresa Boluda sino que son ya operaciones que se encuentran ya en marcha. Así ha ocurrido con Boluda Lines, la división de transporte marítimo de Boluda Corporación Marítima, que puso en marcha el pasado 3 de abril un nuevo servicio de transporte marítimo de corta distancia de contenedores entre los puertos de Santander, Tilbury (Reino Unido) y Rotterdam (Países Bajos).

En apariencia esto no tendría importancia alguna para el puerto de Cádiz si no fuera porque el tren une ya Cádiz con Santander gracias también a Boluda. Cierto es que este tren aún no sale o llega directamente desde o hasta Cádiz, pero sí lo hace mediante la terminal ferroviaria de Jerez que es la única salida que ahora mismo tiene el puerto de Cádiz por tren. Así será al menos hasta que en cuestión de meses no se inaugure el nuevo trazado ferroviario de La Cabezuela y, meses más tardes, hasta que el tren no atraviese el suelo de Navantia con parada en la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz.

Y, una vez más Boluda vuelve a mostrarse muy sensible con la sostenibilidad medioambiental, ya que desde la propia naviera se dejaba claro que este nuevo servicio “ofrecerá una alternativa muy competitiva para el transporte de cargas contenerizadas frente al transporte por carretera, con una mayor fiabilidad y una reducción sustancial de las emisiones de CO2 por tonelada·milla”.

La línea estará operada por un buque feeder con una capacidad nominal de 800 TEU, es decir para unos 800 contenedores, que zarpará semanalmente de la terminal de contenedores de Santander. El tiempo de tránsito será de tres días hasta la London Container Terminal del puerto de Tilbury y de dos días más hasta el puerto de Rotterdam. Esta nueva línea se suma a la que conecta desde el pasado mes de septiembre de 2023 Santander y Vilagarcía, Leixoes, Setúbal, Cádiz y los principales puertos canarios con Liverpool y Dublín, y que ya funciona a pleno rendimiento.

Asimismo Boluda Shipping ofrece tres servicios ferroviarios que conectan Santander con las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia y Cádiz. Con la apertura de esta nueva línea comercial se pondrán en marcha tres servicios adicionales.