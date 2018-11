SOS Bebés Robados Cádiz: "Es un paso importante pero sabemos que será un proceso largo"

Con alegría pero también con cautela, así reciben desde la asociación SOS Bebés Robados Cádiz la aprobación por unanimidad en el Congreso de tramitar una ley de bebés robados, lo que ofrecería un nuevo marco legal para investigar los casos de sustracción de menores y juzgar a los presuntos culpables de esta trama que comenzó con el franquismo y que continuó de manera sostenida también en las primeras décadas de la democracia.

"Es un paso importante pero sabemos que será un proceso largo", reflexiona la presidenta del colectivo gaditano, Chary Herrera, que es consciente de que "la aprobación de este trámite significa que por parte de los partidos políticos que están en el Congreso se tiene en cuenta a las víctimas de bebés robados" pero recuerda que "este es un trámite que ahora puede durar años" y que no significa "que finalmente se apruebe la ley". Aun así, Herrera reconoce que el hecho de llevar al Congreso una ley de estas características y que haya sido apoyada por los grupos políticos es "algo único que no ha pasado antes".

"Es algo muy positivo que puede tener frutos para nosotros en la provincia de Cádiz, al menos, en los casos que no se han denunciado todavía, que nos han llegado bastantes, porque los que ya han sido juzgados y cerrados por prescripción ya no se pueden volver a juzgar, a no ser -precisa la presidenta- que salgan bien algunos de los dos recursos puestos, en este sentido, en el Tribunal Supremo tanto por Inés Madrigal como por Esperanza Ornedo, que si sale a favor nuestro pues se reabrirían todos los casos de Cádiz".

En todo caso, si la prescripción no se levantara, la futura ley sería "una nueva luz" para los casos que todavía no se han denunciado puesto que "hoy en día se están juzgando los casos por detención ilegal, entendiéndose que a partir de los 18 años el niño robado tiene libertad de movimiento, pero claro, como sabemos, es la trampa porque tener 18 años no implica que el niño se entere de que es un niño robado, pero esta ley quita eso y se contabilizan los años desde que la víctima es conocedora del delito, así no tenemos que usar el delito que había y que no se ajustaba a lo nuestro que es el de detención ilegal, sino que tendremos una tipificación para nuestros casos, y eso es muy importante", explica la presidenta de SOS Bebés Robados Cádiz sobre una esperada ley que contempla en su redacción el delito de secuestro de menores pero dentro de un contexto de crímenes contra la humanidad.

De todas formas, desde la asociación saben que ahora queda "un camino de enmiendas y alegaciones que pueden transformar el texto" por lo que "desde todas las asociaciones de España vamos a estar muy encima", además del respaldo final que tendrán que dar los grupos políticos para la aprobación de la ley.

Esta propuesta legislativa parte de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y cuenta con el apoyo 18 asociaciones de víctimas de bebés robados de nuestro país. Además ha sido promovida por la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CeAQUA) y como Proposición de Ley fue egistrada el pasado 25 de septiembre por Podemos Grupo Confederal (UP, EC, EM), Izquierda Unida, EH Bildu, ERC, PdeCat, Compromís y PSOE.