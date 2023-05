Barceló pone en alerta a Adif ante la falta de acuerdo para su hotel en Cádiz

La falta de una respuesta clara por parte del Grupo Barceló respecto al futuro del hotel que la empresa tiene que levantar sobre el edificio del vestíbulo de la estación ferroviaria, dentro del Plan Plaza de Sevilla, ha encendido las alarmas en Adif, propietaria de este terreno, y en el mismo Ayuntamiento de Cádiz.

Desde el pasado mes de enero Barceló mantiene conversaciones con la empresa pública que gestiona el suelo ferroviario para definir el diseño final del nuevo hotel.

La planificación prevista para este edificio por parte de la cadena elaborada en 2018 incluía siete plantas de altura, con espacio para congresos y reuniones y una piscina en la azotea. Finalmente, el Ayuntamiento limitó la altura a seis pisos, atendiendo a lo ya previsto en el PGOU, reordenando los usos interiores del inmueble para no restar espacio a los servicios extras pretendidos por Barceló.

El Ayuntamiento acordó este modelo con el visto bueno de Adif... pero no con el del Grupo Barceló.

En enero pasado, cuando se tomó esta decisión, la cadena hotelera, una de las mayores del país, afirmó: "Estamos muy satisfechos con el hecho que, después de 5 años, el Ayuntamiento de Cádiz y Adif hayan cerrado el acuerdo sobre el diseño del futuro hotel. En estos momentos estamos valorando el nuevo proyecto y las implicaciones que tiene para tomar una decisión al respecto".

Cerca de cinco meses después, Barceló sigue valorando su continuidad o no en este proyecto, atendiendo a los cambios en su proyecto original.

Fuentes de Adif indicaron a este diario que por el momento no hay novedades, manteniéndose las conversaciones entre las dos partes.

Por su parte, desde Barceló tampoco se entra en si se ha producido o no un avance en estas negociaciones, limitándose a afirmar que "se mantienen las conversaciones", según un portavoz de la empresa.

No obstante, fuentes no oficiales del Grupo Barceló reconocen a este diario el malestar de la compañía por este cambio en el diseño por ellos previsto para el nuevo hotel. Se indica, además, que los costes del proyecto hoy no tienen nada que ver con los cuantificados hace cinco años, especialmente con los precios disparados en el sector de la construcción. A la vez se habla de cambios en el acuerdo financiero con Adif.

El tiempo ya agotado en estas negociaciones entre Barceló y Adif, aunque por una parte puede significar el interés de la cadena por abrir su segundo hotel en Cádiz, también tiene una lectura de abandonar una obra que, antes de comenzar, le está dando tantos quebraderos de cabeza, lo que dejaría a la empresa ferroviaria en una situación complicada. Adif tardó años en conseguir una oferta para ejecutar este equipamiento.

El suministro eléctrico y el Mercado Gastronómico

Pero no es este el único problema que tiene la cadena turística a la hora de levantar su nuevo hotel. También se ha topado con las dificultades de acceso a las redes de saneamiento y suministro eléctrico, inexistentes cuando Adif adjudicó este equipamiento.

Ahora, mientras que Aguas de Cádiz ya ha construido la nueva arteria que recorre la avenida de Astilleros, sigue pendiente la conexión con la red que suministra la electricidad. Aquí también se ve afectado el Mercado Gastronómico, que tampoco acaba de ponerse en marcha en el edificio de la antigua estación de 1905.

La empresa eléctrica ha cifrado en más de medio millón de euros el coste para llevar la luz tanto al hotel como al centro gastronómico, una cantidad que debe ser a sumida por los dos promotores privados.

Desde Barceló no hay comentario sobre este asunto, pero sin duda el mismo se une a los problemas que ya tiene respecto al diseño impuesto para el nuevo hotel y el coste de su construcción. Por su parte, desde la promotora del mercado gastronómico se indica que ellos siguen adelante si el pago de este dinero se hace de forma conjunta con la cadena hotelera, pero como no hay respuesta de ésta no se sabe qué va a pasar.

La promotora del mercado tiene todo listo para activar de nuevo el proceso de contratación de las firmas que pueden ir en este complejo. Cuando se solvente el problema eléctrico se pondrá en marcha a la vez que se ejecutará la reforma interior de la vieja estación.