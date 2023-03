Balance: Más de 5.000 personas asisten a las actividades del Congreso de la Lengua en Cádiz

Aunque todavía "con el Congreso en carne viva" y "con la cabeza en alerta para que todas las dificultades e interferencias que puedan surgir sean resueltas", el concejal de Patrimonio y Presidencia del Ayuntamiento de Cádiz, Paco Cano, comienza a "ser consciente" de que la celebración del IX Congreso Internacional de la Lengua que este jueves concluye en la ciudad "ha sido redondo".

El edil, y cabeza visible de la organización por la parte gaditana, ha podido aportar ya los primeros datos. "Sabemos que más de 5.000 personas han podido disfrutar de las actividades del Congreso y que la visibilidad de la ciudad ha sido mucho más de la espera. De hecho, los expertos que se encargan de medir este asunto, nos apuntan que el impacto en estos días equivale a una inversión económica en publicidad de unos 40 millones de euros", ha explicado Cano que destaca "la entrega" de la propia ciudadanía que, "como siempre, nos sigue sorprendiendo y da más de lo que se espera de ella".

De hecho, Paco Cano ha reconocido que ni desde el propio Ayuntamiento habían podido hacer de antemano "cálculos de mediciones del posible impacto del Congreso" ya que "el poco tiempo que teníamos -recordemos, ¡tres meses!- lo invertimos en construir". Así, estos primeros datos junto a "todos los reconocimientos" que durante los días del Congreso han estado recibiendo "desde la Casa Real, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Real Academia y Asale y del Instituto Cervantes" le vaticinan "una satisfacción que todavía puedo sentir porque, como te digo, ando todavía en alerta, pero que sé que pronto podré evidenciar".

"Por parte de los organizadores y participantes creo que ha habido una sorpresa generalizada de cómo ha podido salir tan bien un evento de estas características con solo tres meses de preparación. A nosotros no llegó la confirmación oficial en diciembre y un 5 de enero tuvimos la primera reunión interinstitucional en la que participamos nosotros. ¿Y cómo se consigue esto? Pues, por mi parte, durmiendo desde entonces 3 horas al día", reía Cano que ha asegurado que no hubiera sido posible "sin una gestión creativa, flexible, ágil", una gestión "en la que somos expertos en el sur y también en Latinoamérica", ha dicho.

Organización que ha tenido como resultado "un Congreso magnífico, que tampoco hubiera sido un éxito sin nuestro mejor cómplice, la Universidad de Cádiz, su equipo y con su rector a la cabeza", alaba Cano, y que, a juicio del edil, ha provocado "tres impresiones principales" en los congresistas y académicos que han estado en Cádiz entre el 27 y el 30 de marzo.

"En general me han transmitido tres impresiones, la primera, la buena gestión, porque aquí se llegaba con una cierta predisposición a perdonar, a pasar por alto, que las cosas no estuvieran del todo bien hechas o que salieran a medias, y no se esperaban un resultado tan redondo; la segunda, la implicación de la ciudad, que ha traspasado cualquier expectativa y hasta ha provocado su propio congreso, como en el Carnaval, callejero o ilegal; y la maravillosa impresión que se llevan de la ciudad como ciudad, en toda su dimensión humana, abarcable, que hasta nos ha cogido un tiempo (meteorológico) que parecía diseñado...", ha transmitido Paco Cano que también tiene palabras de "agradecimiento" para todas las instituciones y asociaciones que han sido capaces "de poner en pie y volcarse en el precongreso" que Cádiz ha vivido durante la semana anterior al evento internacional.

"El mejor Congreso de toda la historia de los congresos, han llegado a decir los organizadores durante el día de hoy. Es evidente que debemos estar felices y satisfechos", ha concluido.