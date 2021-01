El Ayuntamiento limpia Entre Catedrales tras las denuncias por el estado de abandono

El Ayuntamiento de Cádiz ha empezado este jueves labores de limpieza en Entre Catedrales tras las denuncias vertidas estos días por su estado de abandono.

Una situación ante la que Germán Garbarino, gerente de la Casa del Obispo, ha querido manifestar que "el Ayuntamiento de Cádiz y el concejal Paco Cano están mintiendo, yo no tengo las llaves de Entre Catedrales porque sencillamente nunca recepcioné esta parte del yacimiento, son ellos los que la tienen". De hecho, "están limpiando ahora mismo la zona". Con estas palabras, Germán Garbarino, gerente de Monumentos Alavista, adjudicataria de la Casa del Obispo, se ha comunicado con este medio después de varios años sin hablar de este tema. "Tenía que hablar porque no tengo nada que ver con Entre Catredrales, y si ha estado abandonado ha sido por la dejación absoluta por parte del Ayuntamiento, yo no soy nadie para actuar en un edificio público", explica.

El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz explicó ayer que "ya se han realizado varias actuaciones y se han tapiado accesos hasta en cinco ocasiones, además de realizar labores de limpieza y de retirada de enseres, pero rompen los cristales y vuelven a entrar”. También apuntababa que hasta que finalice el proceso judicial "y dispongamos de las llaves realizaremos una intervención integral en el recinto e iniciaremos el proceso de licitación de forma conjunta".

Si bien, han decidido entrar hoy mismo, pues se han acometido labores de limpieza en el terreno bajo el mirador Entre Catedrales . "Al menos se ha limpiado por fin esta zona, aunque curiosamente sin control arqueológico, pues allí hay tumbas y cajas con piezas arqueológicas de valor que están allí depositadas desde 2008", dice.

Insiste que este mirador es propiedad municipal y que la mala ejecución en su construcción ha sido el detonante de todos los problemas que padece la Casa del Obispo, por lo que lleva 6 años cerrada ya.

¿Qué pasa con la llave de la Casa del Obispo?

"El agua de lluvia ha entrado desde el principio y ha repercutido muy negativamente en el yacimiento", asegura. "Todavía sigue en firme la sentencia en la que se recogía que el Ayuntamiento tiene que reparar los daños de Entre Catedrales". Hay que recordar en este apartado que Monumentos Alavista presentó una reclamación de indemnización de 350.000 euros (aunque inicialmente solicitaban 1.128.277 euros) al Ayuntamiento de Cádiz, que es la cuantía que presentaron en un informe técnico elaborado por un arquitecto con los daños ocasionados. El Consistorio respondió que intervendría con 50.000 euros para estas reparaciones. "Nunca se hizo nada, únicamente se intervino sellando el llagueado exterior".

El Ayuntamiento confirmó entonces que jamás le permitieron la entrada para afrontar estas reparaciones, ante lo que Garbarino insiste en que "nunca se quisieron sentar conmigo para solucionar este problema".

"Es curioso que en su día ofrecieron 50.000 euros para reparar interiormente el yacimiento y ahora sean 70.000 para tapar los cristales". "También es curioso que la partida destinada en general para el patrimonio de esta ciudad sea 55.000 euros", critica Garbarino.

"Está claro cuál es la apuesta por el patrimonio en esta ciudad".

Respecto a la entrega de llaves, el gerente de Monumentos Alavista asegura que sólo la entregará por orden de un juez, "pues tienen que indemnizarme todos los daños que Entre Catedrales ha ocasionado al yacimiento y que venimos reclamando desde el principio, pues todavía estoy pagando la enorme inversión que realicé".

La concesión de la Casa del Obispo fue por 25 años y han pasado ya 16, "así que cuando recuperen la llave dudo de que lo arreglen ni que nadie invierta en el yacimiento en este estado, pues son muchos los daños".

Recordar que este miércoles el Consistorio informó a través del concejal de Patrimonio, Paco Cano, que "se va a licitar en breve el cierre definitivo de todos los accesos con una inversión de 70.000 euros. Y posteriormente se iniciará el proceso de licitación de la explotación de ambos espacios, esto es, Entre Catedrales y Casa del Obispo, de forma conjunta" .