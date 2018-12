El Ayuntamiento investiga por qué se ha podido retrasar el alumbrado navideño

El alcalde José María González ha anunciado este viernes que están estudiando todo el expediente del alumbrado extraordinario de Navidad para tratar de averiguar por qué se ha producido el retraso en el montaje de la iluminación, como él mismo ha dicho, "dónde se pudo quedar durmiendo en el sueño de los justos".

En una visita realizada a los aparcamientos recientemente abiertos en la Carretera Industrial, González ha incidido que el retraso que se ha producido "que yo no eludo, no se ha producido por la desidia de este equipo de Gobierno". El alcalde ha insistido en que el expediente, "por la información que tenemos de los técnicos", se inició en el mes de abril y desde ese momento considera que había tiempo de sobra para que todo estuviera listo.

En este sentido, ha resaltado que la idea inicial es que las luces hubieran estado montadas para el fin de semana del Black Friday (23 de noviembre). González ha incidido en que están tirando del hilo de todo el expediente del alumbrado extraordinario y del cronograma "porque lo que queremos es saber dónde se ha producido el retraso y por quién". Así, ha dejado claro que en cuanto se sepa "yo voy a ser el primero en salir a explicarlo".

Entre los temas que se pregunta el alcalde se encuentra si ha podido influir el hecho de que se paralizara el presupuesto municipal "a causa de otra denuncia de José Blas Fernández". El alcalde, además de la desidia, descartó también la falta de fondos "porque hemos aumentado en 80.000 euros más el contrato".

A pesar de que ha anunciado que se están estudiando las causas, se reiteró en el asunto de la posible amenaza de una sanción por parte de la Junta Electoral "porque teníamos noticias a través de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que se estaba denunciando cualquier tipo de inauguración.

Por último, con respecto a la famosa frase del "acojone" de los técnicos, "no me refería a que no hagan su trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz, todo lo contrario, pero que la oposición los tiene atemorizados lo digo aquí y en Pekín".