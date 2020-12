El Ayuntamiento de Cádiz considera que la fórmula del Patronato del Carnaval está ya "superada”

La concejala de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazalilla, aboga por la disolución del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas y Fiestas del Carnaval de Cádiz al no estar funcionando como un organismo autónomo, objetivo con el que se creó en el año 2002. La edil explica que el Patronato “no tiene ni personal propio, puesto que su gestión la está realizando personal funcionario del Ayuntamiento, adscritos al mismo, y cuyas remuneraciones corren a cargo del Presupuesto Municipal, ni tampoco posee patrimonio propio, utilizando por ello los bienes de los que es titular el Ayuntamiento para llevar a cabo su gestión”.

“Aunque la idea del Patronato sobre el papel era buena, porque apostaba por la representatividad de todas las modalidades del Carnaval, en la práctica se ha comprobado que no es tal, puesto que hay modalidades con doble o triple representatividad. Y la práctica también pone de manifiesto que realmente no se da una gestión diferenciada como organismo autónomo. Todo se realiza con personal municipal y utilizando medios municipales, por lo que no está funcionando como tal”, expone la edil.

Por todo ello, Cazalilla defiende que la gestión del Patronato “sea asumida por el propio Ayuntamiento, preservando y garantizando una gestión de la fiesta singularizada y con todo el realce e importancia que tiene para la ciudad y la participación de los colectivos más representativos del mundo del Carnaval”.

“Tanto el Equipo de Gobierno como la gran mayoría de los colectivos carnavalescos entendemos que la fórmula del Patronato está ya superada, por lo que apostamos por otras formas de participación”, recalcando la concejala que “no vamos a dejar de escuchar a la gente del Carnaval porque entendemos que el Concurso es suyo”.