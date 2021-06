El Ayuntamiento de Cádiz investigará los incidentes con los policías locales y depurará responsabilidades

El Ayuntamiento de Cádiz va a investigar los hechos que han motivado la suspensión del Pleno municipal tras lanzarse un bote de humo al interior de la Casa Consitorial por parte de los policías locales representados por los sindicatos UPLBA y SPLCA que se han manifestado ese viernes en la plaza de San Juan de Dios y la posterior trifulca en la que se han visto implicados el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia; y el concejal de Fomento, Carlos Paradas. Estas pesquisas, según ha explicado el concejal de Personal, Demetrio Quirós, pueden llevar, incluso, hasta la comisión de un delito de atentado contra la autoridad, que se vería agravado por la condición de policías locales de los manifestantes.

Quirós ha señalado que "se tienen imágenes de los hechos y se depurarán las responsabilidades porque, en el caso de que así se compruebe tras el visionado exhaustivo de las mismas, si el concejal -por Carlos Paradas- ha sufrido un empujón por parte de un policía local, eso se trataría de un intento de atentado contra la autoridad que está muy gravemente castigado, sobre todo viniendo de un policía local que está para protegernos y no para agredirnos". De hecho, el edil ha especificado que este comportamiento, si se demuestra, "puede acarrear hasta la separación del servicio, ya que sería una sanción muy grave".

Tras los sucesos de este viernes, Demetrio Quirós, en nombre del equipo de Gobierno, ha querido denunciar "unos hechos que deploramos, condenamos y que no tienen justificación ninguna, máxime viniendo por parte de policías locales que están para protegernos y para servirnos, y no para ser quienes provoquen tan lamentables incidentes". "Ha sido un ataque y un atentado contra la soberanía de Cádiz plasmada en su ayuntamiento en pleno, que ha tenido que ser interrumpido porque las condiciones no eran las adecuadas", ha aseverado.

El concejal de Personal ha destacado que "todas las reivindicaciones son justas o no, pero sí que tienen el derecho a manifestarse. A los policías locales de Cádiz se les exige un nivel de responsabilidad máxima porque policía se es siempre, se lleve o no se lleve el uniforme, y como tales tienen que ser conscientes de cómo actúan en cada momento". "¿Qué ejemplo han dado a la sociedad los policías locales que creen que son impunes?", se ha interrogado.

Sobre los incidentes que se han producido a las puertas del Ayuntamiento, Quirós ha relatado que "yo bajé a recriminar a los portavoces sindicales la actitud que estaban tomando una vez que ya estábamos desalojando el Ayuntamiento. Su respuesta ha sido increparme, rodearme e intentar agredirme con una bandera de uno de los sindicatos convocantes".

Posteriormente, según su versión de los hechos, "el jefe de Gabinete (José Vicente Barcia) y el concejal Carlos Paradas han bajado a interesarse por el estado en el que se encontraba otro representante sindical de Autonomía Obrera que había sido increpado por parte de estos sindicatos policiales y la respuesta que han tenido ha sido zarandeos, empujones e insultos por parte de los que estaban concentrados".

Con todo, Quirós ha recordado que el problema del conflicto con la Policía Local "se llama 700.000 euros que hay que poner encima de la mesa. Eso saben que es imposible en la situación actual. Ni por muchos botes de humo que tiren ni por muchos plenos que obliguen a suspender van a conseguir sus objetivos con estas actitudes". "Si quieren seguir siendo vistos por la ciudadanía con tan mala imagen como la que están demostrando, pues ellos sabrán lo que hacen", ha advertido.

El concejal de Fomento ha argumentado sobre la actitud que va a tomar el equipo de gobierno que "vamos a seguir intentado reorganizar los servicios de la manera más óptima posible e intentar reorganizar los capítulos económicos que tenemos para redistribuirlos en las mejores condiciones, pero lo que no vamos a hacer es aceptar unas exigencias que somos incapaces de cumplir".

Por último, respecto a la situación de las negociaciones entre las partes, ha afirmado que "no nos vamos a levantar de la silla porque la Policía Local es una parte importante de la plantilla, pero no es la totalidad de la plantilla municipal y nosotros le debemos respeto a la totalidad del personal", sobre lo que también ha precisado que "sería interesante separar las facetas de los representantes sindicales y la Policía Local, ya que me consta que hay un gran número de policías locales que están por que esta situación deje de producirse, pero las presiones internas a quien se muestra contrario a la forma de presión que están teniendo los sindicatos hacen que no quieran expresarlo abiertamente".