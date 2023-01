Arranca en Cádiz la ola de concentraciones de CCOO, UGT y CSIF para salvar la sanidad pública andaluza

Más de un centenar de responsables provinciales de las centrales sindicales CCOO, UGT y CSIF y de sus secciones sanitarias se han concentrado esta mañana ante el Centro de Salud de La Paz, en Cádiz, para exigir al Servicio Andaluz de Salud mejoras urgentes en la Atención Primaria y en el sistema sanitario público. Sus principales reivindicaciones son el establecimiento de cupos de pacientes por médico adecuados, el incremento de los tiempos de consulta, el aumento de las plantillas y la mejora de las retribuciones y de las condiciones laborales de todos los profesionales de la sanidad pública de manera que redunden en una mejor calidad asistencial para el ciudadano. Se trata de la primera de una ola de concentraciones que se irán convocando a lo largo de las próximas semanas en todas las provincias de la comunidad autónoma. A la protesta se sumaron representantes de la Marea Blanca, el PSOE, Por Andalucía y Adelante Cádiz.

Sonia Martín Salgado, responsable de Acción Sindical de CCOO-Sanidad en la provincia de Cádiz, manifestó que "venimos a reivindicar es el impulso de la Atención Primaria, para que otra vez vuelva a ser el motor de nuestra sanidad pública. Exigimos una sanidad pública de calidad, como una serie mejoras como la disminución de los cupos individuales de pacientes por médicos, la disminución de las listas de espera y sobre todo unas condiciones óptimas de trabajo para todas las categorías profesionales y la mejor calidad asistencial".

Azucena Morales, secretaria provincial de UGT, dijo que "esta es la primera de las concentraciones que convocamos para reivindicar que la Atención Primaria vuelva ser lo que era antes de la pandemia y mejorarla para que los profesionales tengan una calidad en el empleo y los usuarios pueden tener el cupo y tiempo necesario para su buena asistencia. Reivindicamos, en resumen, la mejora de la Atención Primaria, que era una de las mejores que había en España, para que vuelva a serlo".

Virginia Palmero, responsable provincial de CSIF-Sanidad, explicó que "nos concentramos aquí por la situación crítica que atraviesa la Atención Primaria, que no es nueva, como llevamos varios años denunciando desde las organizaciones sindicales. Una vez más el SAS deja que le estallen los problemas en la cara y una vez estallados no plantean otras soluciones que no sean parches. Ahora mismo el modelo de Atención Primaria no satisface ni a los profesionales sanitarios de todas las categorías de la Atención Primaria ni tampoco da respuesta a las necesidades de los usuarios y se exige abordar los problemas desde la base, escuchar a los usuarios, a todas las categorías profesionales y cambiar el modelos de la Atención Primaria adecuándolo a los tiempos actuale"s.

Antonio Vergara, uno de los portavoces de Marea Blanca Gaditana, declaró: "Los que hemos atravesado el desierto estamos emocionados de la compañía actual. Y esto demuestra que nuestro mensaje no era falso: llevamos años diciendo que esto, el sistema sanitario público andaluz, se está derrumbando. Y por fin nos vamos enterando todos. Yo estoy pletórico. Porque nuestro mensaje, que no es partidista ni peleón, sino una realidad absoluta y es que si yo estoy mal y me dirigen a Atención Primaria me encuentro que todo se ha ido a hacer puñetas: me escuchan por teléfono a los diez días, no van a mi casa y no atienden a mi familia porque no tienen tiempo. Eso no es Atención Primaria. Por eso apoyamos desde la Marea Blanca a quienes han tenido la fuerza y la dignidad de estar en huelga ante la insoportable situación que los profesionales de Atención Primaria están padeciendo desde hace años. Por fin hay un colectivo que está en huelga y nosotros nos alegramos muchísimo. Salvemos la Atención Primaria no es una chirigota de mi Carnaval sino, desgraciadamente, una necesidad real en Andalucía.

Rafael Márquez, parlamentario andaluz del PSOE, aseguró que desde su partido están "apoyando estas concentraciones en favor de la sanidad pública, unas concentraciones que ponen de manifiesto que en Andalucía tenemos un verdadero problema. Hace ya un año que el PSOE ofreció al Gobierno de Juanma Moreno Bonilla un gran pacto por la sanidad pública en Andalucía. Desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular hizo caso omiso y un año después estamos en unas circunstancias mucho peores. Desgraciadamente el PP y Juanma Moreno Bonilla no entiende que tenemos un problema de envergadura en la sanidad de nuestra comunidad autónoma. Desgraciadamente en este momento lo datos del último barómetro socioeconómico ponen de manifiesto que los andaluces son los que peor valoran la sanidad de todos los ciudadanos españoles cuando hace unos años era uno de los servicios públicos más queridos y más preciados".

"Desde el Partido Socialista somos conscientes de que hay actuar y llevamos un año trabajando con los sindicatos, con los profesionales, y hemos presentado recientemente un plan de rescate de la Atención Primaria. Un plan que tiene un triple objetivo: reducir las listas de espera y la tardanza en las citas médicas, necesitamos que los profesionales sanitarios no se vayan a otras comunidades ni a la sanidad privada y para ello es fundamental mejorar sus retribuciones y sus condiciones de trabajo y garantizar la estabilidad de sus contratos laborales en el sistema público", añadió el portavoz socialista.

"Y dada la escasez de médicos y de sanitarios, necesitamos atraer a profesionales de otras comunidades autónomas que se fueron a la iniciativa privada. Esto es fundamental para que el sistema se mantenga. La respuesta a una petición de cita debe darse en 48 horas máximo, la ratio de pacientes por médicos debe ser de unos 28 presenciales, también hay que acordar una mejor ratio para los enfermeros y para todos los profesionales sanitarios. Hace solo unos años, durante la pandemia, la sociedad andaluza salíamos a las ocho de la tarde a aplaudir a los profesionales como personas que habían hecho un enorme trabajo en los peores momentos. Eso en la sanidad de Andalucía no podemos pagarlo con contratos de ocho días que tan solo llevan a una gran precariedad. Desde el PSOE de Andalucía y de Cádiz vemos necesario un gran pacto por la sanidad pública. El PSOE está en disposición de tender la mano y con seriedad, el rigor y responsabilidad, abordar esta problemática", concluyó Rafael Márquez.

Inmaculada Nieto, parlamentaria autonómica de Por Andalucía, explicó que "estamos aquí para respaldar a CCOO, UGT y CSIF en esta convocatoria como en todas las que convoquen las organizaciones que representan a los trabajadores y trabajadores del SAS. A Moreno Bonilla se le están acabando las excusas y si cree que va a conseguir acallar unas protesta social creciente más que justificada se obceca en mantener un error. Tiene que atender, con el criterio adecuado de quienes están a pie del terreno en la briega de la Atención Sanitaria que hay que poner a disposición de los profesionales unas buenas condiciones laborales y retributivas del conjunto de profesionales del SAS. Y tiene que dejar de derivar dinero imprescindible para fortalecer a la sanidad pública a las clínicas privadas".

"Mientras que Moreno Bonilla no recupere la senda del fortalecimiento de la sanidad pública habrá movilizaciones de este tipo, la sociedad estará con los trabajadores y trabajadoras que nos cuidan y seguirá agrandando un problema que es determinante para el conjunto del sistema. Si no se arregla el problema de la Atención Primaria difícilmente vamos a llegar a una atención sanitaria en los hospitales y difícilmente se van a reducir las listas de espera. Llamamos a la Consejería de Salud a dejar la soberbia de lado y sentarse honestamente con los y las representantes de los trabajadores y trabajadoras porque esto tiene solución. La Junta tien competencia exclusiva y tiene más recursos que nunca en su historia para poner pie en pared y mejorar la atención que recibimos por parte de nuestro Servicio Andaluz de Salud público", concluyó Inmaculada Nieto.

Por su parte, David de la Cruz, candidato de Adelante Cádiz, declaró que "venimos un día más desde nuestra formación a apoyar a los compañeros y compañeras de la Atención Primaria. Existe una realidad innegable que no ha empezado ahora, que empezó antes, con el Gobierno del PSOE, pero que se ha agravado con el Gobierno del Partido Popular, que es el desmantelamiento sistemático de la sanidas pública y en concreto de la Atención Primaria. Si se desmantela, se se la golpea, siendo el primer eslabón de la cadena, el resto se resiente. Y además de ese desmantelamiento, de esa falta de personal, de esa falta de citas, se ha provocado una deshumanización, que es ya constante, a través de las citas telefónicas, a través de esa falta de citas presenciales, que procuraban el contacto del paciente con el médico de cabecera. Eso repercute en la calidad de la asistencia. Por eso manifestamos nuestro apoyo a todos los compañeros y compañeras que hoy se manifiestan y a quienes mantienen la huelga".