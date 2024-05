Aidalai, el tributo "que suena más a Mecano que Ana Torroja", llega a la sala Momart Theatre de Cádiz

La joven Isabel Fernández propone un salto en el tiempo. Cuando el grupo Mecano se disolvió, allá por 1991, la cantante aún no había nacido, pero un intenso trabajo de preparación ha dado sus frutos para que en el escenario aparezca Mecano de nuevo para todos aquellos que lo conocieron. Se parece más al mítico grupo de los ochenta que lo que pueda hacer hoy día con esas canciones la propia Ana Torroja, como reconoce, aunque le cueste por humildad, la propia Isabel. En esta entrevista nos cuenta qué podemos esperar del concierto que ofrecen este sábado 11 de mayo en la Sala Momart Theatre (puede comprar las entradas aquí) y por qué se enrola en este proyecto de tributo a Mecano denominado Aidalai.

- Con Aidalai traen un tributo a Mecano más de 20 años después de que el grupo se separase. ¿Lo que proponen es un concierto para nostálgicos?

-Totalmente, porque al final son canciones que la gente ha bailado, ha escuchado mil veces y que actualmente siguen escuchando y bailando. Porque aunque parezca que de eso ha pasado 20 años y que eso puede estar olvidado, para nada, porque Mecano sigue muy vivo.

-Mecano triunfó en los años 80, una época muy particular en España. ¿Todavía tienen vigencia los mensajes que mandan sus canciones?

- Es que es una cosa revolucionaria, trataban temas de los que nunca se había hablado como la droga, la homosexualidad... Y ahora, bueno, el tema de la droga tal vez no, pero el tema de la homosexualidad ahora es una cosa de lo más normal, pero antes era revolucionario, muy tabú. Entonces, yo creo que ellos eran más actuales que incluso lo somos nosotros ahora.

- ¿Y qué tal es meterse en la piel de Ana Torroja y, y sobre todo, trabajar con esa voz tan peculiar y tan reconocible?

- Complicado, complicado, sobre todo al principio. Porque dices, bueno ese timbre, el control de la voz... Mucha gente me decía al principio que no sería complicado imitarla, que ella no tenía una gran voz y cuando tú te pones a cantar esas canciones, dices ¿cómo que no tenía una gran voz? ¿Perdona? Ese control del aire, de su diafragma, del sentimiento... es muy complicado. Pero al final, con práctica y con mucho cariño, yo creo que conseguimos hacer algo muy parecido a lo que eran ellos.

- ¿Se conocen personalmente?

- Nuestro compañero Dani Millán, que es el teclista, conoció a Nacho Cano. Coincidieron en un festival en el que tocaban los dos y allí, pues, le habló de nosotros. Nos dijo que conocía nuestra existencia, pero que nunca nos había visto en directo. Y le dijimos, bueno, pues cuando quieras te vienes.

- Aunque el grupo no está en activo, la vocalista a la que interpreta, Ana Torroja, sí que lo está y además sigue cantando aquellas canciones de Mecano, ¿hace eso más difícil defender este repertorio cuando aún sigue oyéndose con su voz?

- Claro, es que la gente quiere muchas veces... mira, tengo un par de amigos que han ido a los conciertos de Ana recientemente y que esperaban escuchar a la misma Ana de antes. Y es verdad que, no sé cuántos años tiene esta mujer y sigue con ese cuerpo, esa agilidad, pero la voz, obviamente, después de todo lo que ha pasado, tiene cambios. Y luego, cuando ven el tributo, dicen "Vale, esto se parece más". Es que tú buscas otra cosa, buscas el recuerdo de las canciones. Yo creo que realmente no es tanto la voz de ella como el sentimiento de estar junto a ese grupo, el recordar esos mensajes junto a tus amigos y tu familia. Entonces, creo que es más importante ese sentimiento.

- O sea, que el tributo a Mecano suena más a Mecano que la propia Ana Torroja cuando canta ahora

- Puf, esta feo dicho así (risas), pero bueno sí, es un poco así.

- Le acompañan Manu Porras, Pepe Monzón y Daniel Millán, que no son los hermanos Cano pero supongo que también montarán su espectáculo, ¿no?

- Sí, tienen mucho ritmo los tres, le dan su toquecillo y es divertido verlos.

- La música que proponen no está actualizada, trabaja más a la nostalgia para avivar los recuerdos...

- Tú a lo mejor escuchas ahora ¿qué te digo...? Rosalía. Y dices, vale, pues sí, el ritmito lo bailo, lo canto con mis amigos, tal y cual. Pero no te llega, al menos a mí no me llega nada. Cuando escucho Mecano, sin embargo, a mí, ya no el tributo, sino Mecano, a mí me trae recuerdos. Y mira que yo no lo viví mucho, pero a mí me trae recuerdos y es otra forma de escuchar la música, es una forma de sentirla.

- ¿Con esta gira ya estuvieron el agosto pasado en el Baluarte de Candelaria en Cádiz o es una gira diferente?

- El año pasado fue con otra gira porque las hacemos de agosto en agosto, de hecho la del año pasado la terminamos allí. Ahora traemos otra gira, con el mismo repertorio de canciones pero hemos añadido cambios en escenografía y hemos innovado un poco en la puesta en escena.

- El que conozca a Mecano sabe qué puede esperar del concierto pero al que no, ¿qué le diría, cómo le animaría para que se apuntara?

- Le diría que dónde ha estado porque es complicado no conocer a Mecano (risas). Pero si quiere venir a conocerlo, yo le diría que es un cúmulo de sensaciones, de mensajes que te llegan, que tienes en tu cabeza, los relacionas con tu vida... En cuanto al tema técnico, es un espectáculo de luces, de música en directo, super bien ejecutado... Es una fiesta de la que no se van a querer ir.

- 'Aidalai' es el nombre del último disco del grupo, pero no solo interpretan esas canciones sino que hacen un recorrido por la trayectoria de Mecano, ¿verdad?

- Tocamos un poco de toda la trayectoria. Es verdad que nos centramos en la gira que hicieron por Barcelona en el 91, pero añadimos de todos los discos. Siempre hay gente que te dice "esta no la habéis tocado", "pues esta era mejor", así que se intenta tocar en el punto de todo el mundo. Son 17 temas además de un medley (popurrí) que hay en el medio e intentamos dar con el gusto de todos y hacer un recorrido por toda la trayectoria.

- Aidalai sale en 1991, es posible que no hubiera ni nacido en ese año si no me equivoco

- No, no, no había nacido

- ¿Cómo se embarca entonces en este proyecto de emular a Mecano?

- Yo ya había estado en otros proyectos de teatro musical, vengo de allí, y cuando me desvinculé de eso me llegó más tarde esta posibilidad del tributo a Mecano. Y lo terminé aceptando por mis padres, que me habían visto alguna vez en otros espectáculos pero ellos no veían como que eso fuese algo serio. No les gustaba el tema de las giras y tal. Pero cuando me vieron haciendo algo que a ellos les llegó al alma y al recuerdo dijeron "Ostras". Entonces fue un poco por coraje, por demostrarle a mis padres que de la música se podía vivir. Pero luego yo he aprendido mucho cantando las canciones de Mecano, porque sí que me sabía algunas de las típicas como Hijo de la Luna o Cruz de navajas, pero luego escuchándolo bien he entendido por qué fue un fenómeno y ya me ha enganchado Mecano... ya va a estar en mi corazón para toda la vida.

- Bueno está siendo además un proyecto duradero y exitoso

- Sí, sí, nos está yendo muy bien, incluso sitios que estamos repitiendo y sigue yendo bien, así que estamos muy contentos con el recibimiento que estamos teniendo.