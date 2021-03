La Comisión 8M Cádiz, integrada por diferentes colectivos feministas de la ciudad, han presentado las actividades que han diseñado para celebrar la efemérides, incluida la concentración del próximo lunes en la plaza de España, recordando que "de las 1.100 protestas que este año se han celebrado en España, sólo se ha criminalizado la del 8-M".

"Este año hemos hecho concentración en lugar de manifestación, precisamente, por la situación actual y hemos decidido moverla de la Catedral a la plaza de España porque era un espacio donde no hay hostelería ni comercios ni terrazas donde hubiera sentadas personas sin mascarillas", explican las representantes de la organización que inciden en que esta concentración, bajo el lema este año de Somos imprescindibles, seguimos invisibles, se celebra amparándose "en nuestro derecho constitucional a la protesta" y tendrá lugar "con todas las medidas de seguridad y de distancia social".

Evidentemente, estos colectivos respetan "a todas las personas que no quieran acudir y que no están de acuerdo "cualquier protesta en espacio público, y no sólo con ésta" pero piden que se respete "el hecho de salir nosotras a las calles manteniendo todas las medidas de seguridad recomendadas por la delegación de Gobierno en Cádiz" ya que "nosotros salimos a la calle para denunciar, también, lo que esta pandemia está afectando también a las mujeres", explican.

Programa de actos

Además de la concentración que tendrá lugar el próximo lunes 8 de marzo a las 17.30 horas en la plaza de España, la Comisión 8M en Cádiz también ha diseñado una serie de actividades que combinan la participación presencial con la virtual.

Así, un día antes, el 8 de marzo a las 11.00 horas tendrá lugar una Bicicletada por el carril bici abierta vehículos de dos ruedas sin motor donde se invita a llevar ropa y complementos morados para una mayor visibilización. El itinerario comienza en la Sala Central Lechera (Plaza Argüelles) y recorrerá Av. del Descubrimiento, Av. Nuevo Mundo, Alameda Apodaca, Paseo Carlos III, Av. Dr. Gómez Ulla, Av. Duque de Nájera, Av. Campo del Sur, Av. Fernández Ladreda y culmina en la Plaza Asdrúbal.

Ese mismo día a la 18.00 horas se celebra una mesa redonda on line sobre precariedad laboral y organización colectiva de las mujeres donde participan Toñi Villa Domínguez (Plataforma Andaluza de Apoyo a Domicilio), Yolanda García (Las Kellys Benidorm), Carmen Fernández (Militante CNT), María José Gordillo (Portavoz territorial SAT y jornalera) Antonia Guisado (Autonomía Obrera, limpieza dependencias municipales) y Elisabeth Flores (Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla). Una propuesta organizada por la coordinadora de Colectivos Feministas de la Provincia de Cádiz que se retransmitirá desde el Facebook Colectivos Feministas Provincia de Cádiz.

El miércoles 10 de marzo las actividades por la efemérides sigue con mesa redonda on line a las 19.00 horas bajo el lema No estamos todas: la invisibilidad de las mujeres privadas de libertad en la que participan los colectivos de mujeres familiares de personas presas de El Puerto con mujeres que han estado internas y familias de mujeres privadas de libertad.

Al día siguiente, a las 18.00 horas, se celebra el el cinefórum online con el documental Las Sinsombrero (2014) mientras que el sábado 20 a las 17:30 horas se celebra una mesa redonda online con Mujeres de aquí, mujeres de allí, un diálogo entre nosotras, donde asociaciones feministas y de mujeres migrantes buscarán la manera de encontrarse y reconocerse para crear acciones conjuntas de visibilización y reivindicación de los derechos de todas.

Desde la Comisión 8M Cádiz también han anunciado el lanzamiento de tres campañas en sus redes sociales: Contra la violencia machista con el hashtag: #encadizhayviolenciamachista8M, donde se recogen los testimonios reales de 30 gaditanas sobre violencia de género con imágenes de la Cádiz para evidenciar la cotidianidad y cercanía de las violencias; otra acción a favor de las reivindicaciones del colectivo laboral de mujeres limpiadoras, trabajadoras del hogar y cuidadoras denominada, Mi libertad, parte esencial de mi identidad; y una invitación a todas las personas a vestirse de morado o lila para visibilizar el 8M durante toda la jornada.