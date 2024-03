Un 8M bajo techo y con todas las autoridades de Cádiz reunidas

La tan necesaria -pero a veces utilizada como recurrente excusa para la inacción- lluvia no ha sido impedimento para que el acto institucional del 8 de marzo en Cádiz, previsto en la plaza del Palillero, se haya celebrado este mediodía del Día de la Mujer Trabajadora. Así, el Centro Integral de la Mujer ha abrazado la lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer a la que han asistido muchas de las asociaciones de mujeres que componen esta entidad y portavoces de todas las instituciones públicas y partidos políticos de diferente sino con representación en la ciudad. Una imagen de unidad -que no responde del todo a la realidad, como recientemente hemos visto en el propio Parlamento de Andalucía- pero a la que hay que agarrarse si de verdad se quiere conseguir la urgente sociedad igualitaria y democrática que necesitamos en el presente y en el futuro.

Con todo, era un día para que las autoridades callaran y la sociedad hablara. Y así fue. La lectura del manifiesto fue la absoluta protagonista de esta convocatoria a la que Rosa Núñez, portavoz del Consejo Municipal, y Ana Gómez, de la asociación Mujer Gades, han puesto voz. Un manifiesto donde se hablaba de igualdad, que no de feminismo, ni de feminismos, donde se reconocía el trabajo de mujeres anónimas y con una especial sensibilidad hacia las mujeres en situación de prostitución, víctimas de explotación sexual y de trata con fines de explotación sexual.

"El 8 de marzo es una jornada de reivindicación y lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres que impulsan estos ideales", contiene el manifiesto donde se indica que "la igualdad es el alma de la libertad" y que "no hay libertad sin ella". "Cada mujer debe recordar que no hay nadie que tenga más poder sobre sí que una misma", se lee el mensaje de empoderamiento que reza que "hay que seguir luchando por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres".

Además, en el texto cabe un homenaje para todas las mujeres anónimas que han estado presente en este acto "porque cada una de vosotras habéis puesto vuestro granito de arena para que sigamos avanzando en el camino de la igualdad". "Gracias por no cansaros en esta tarea y por todos los avances que hemos conseguido juntas y los que nos quedan", se ha reconocido.

Junto a este reconocimiento, el manifiesto recoge la intención de "visibilizar a todas las mujeres que a pesar de vivir situaciones de discriminación, desigualdad y desprotección sistémica por encontrarse en situación de prostitución o ser víctima de explotación sexual o de trata con fines de explotación sexual son mujeres capaces, resilientes y luchadoras". "Resilientes a pesar del desánimo y de las situaciones traumáticas, afrontan presente y futuro incierto con una valentía forzada para seguir adelante para el mantenimiento de sus seres queridos y para el sostenimiento de sus propias vidas", se dice en el texto que también se hace eco "de todos aquellos hombres y mujeres que ni validan ni toleran el sistema prostitucional y que nos acompañan en este complejo y, en ocasiones arduo camino de la justicia social".

Blanca Merino (IAM): "Me parece indignante hacer política con el tema de la mujer"

En absoluto silencio público, el alcalde de Cádiz, Bruno García; buena parte de su equipo de Gobierno, entre ellos, la concejala de Igualdad, Políticas de Inclusión y LGTBI y Mayor, Virginia Martín; la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores; la delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Alfonso Candón; la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Cádiz, Blanca Merino; y representantes políticos de la oposición (Natalia Álvarez del PSOE, Helena Fernández de Adelante Izquierda Gaditana, entre otras) han acudido a la lectura de este manifiesto elaborado por las asociaciones de mujeres que conforman el Consejo Municipal de la Mujer.

Pero, a pregunta de Diario de Cádiz, la responsable del IAM en la provincia ha querido hablar del "principal foco" que la lucha por la igualdad tiene por delante en nuestra tierra y que, a su juicio, es el de "conseguir avances en la conciliación y en la corresponsabilidad, que es la única manera de conseguir avances en la igualdad", ha asegurado. "Es cierto que se han conseguido algunos avances desde el año 2018 como que se ha conseguido disminuir la brecha salarial un 5% o que hay un 15% de mujeres más incorporadas al mundo laboral, lo que dice que estamos en la senda correcta, pero de un camino muy largo que nos queda por recorrer", ha añadido.

Un camino que tiene este 8M en su agenda como día señalado, como "día festivo", ha dicho poniendo también en valor "la preciosa campaña" que ha realizado la Junta de Andalucía este año "donde se habla, por un lado, de los hitos que consiguieron las que vinieron antes que nosotras y, por otro, de la libertad, las mujeres somos libres para decidir todo lo que queramos, pero también, y, muy importante, de que hay que seguir luchando porque las cosas no cambian si no las cambiamos, hombres y mujeres, no sólo nosotras, todos".

Por eso, cuando se le pregunta por su valoración del hecho de que en el Parlamento de Andalucía se haya sido incapaz de pactar un manifiesto por el 8M, Blanca Merino defiende que "en el tema de igualdad y de violencia de género no tiene que haber jamás banderas que nos separen sino banderas que nos unan, que es la de la Junta de Andalucía". "Me parece indignante hacer política con el tema de la mujer, porque las mujeres no somos de nadie, y menos de un partido político, y lo que me parece es que tenemos que luchar es por la unidad, en absoluto por la confrontación, que me parece un insulto a las víctimas, tenemos que estar unidos todos, hombres, mujeres, todos los partidos, todas las instituciones, toda la sociedad y de la mano seguir avanzando. Si no hay unidad será mucho más difícil el camino", ha aducido.

Virginia Martín (concejala de Igualdad): "Cada uno lleva a cabo su reivindicación como estima conveniente"

Por su parte, en una valoración solicitada a la concejala Virginia Martín, la edil asegura que la igualdad ha que reivindicarla "no sólo hoy sino los 365 días del año en los que tenemos que estar concienciados en sensibilizar, prevenir y luchar por derribar las barreras de cristal y conseguir la igualdad real".

Una labor en la que considera "fundamental" el tejido asociativo, protagonista del acto de este mediodía de 8M que celebrará en jornada vespertina con una convivencia en el propio Centro Integral de la Mujer a partir de las 17.30 horas. Pero, ¿cómo convive esta cita con las convocatorias de las diferentes manifestaciones reivindicativas del 8M? "Cada uno lleva a cabo su reivindicación como estima conveniente. Nosotros vamos a estar en todo. Estaremos aquí recibiendo a las asociaciones y también vamos a intentar estar en las manifestaciones aunque los tiempos están muy encima", responde la concejala.

A la edil de Igualdad también se le ha pedido que valore la temperatura del termómetro de la igualdad y la salud del movimiento feminista en Cádiz con respecto a años anteriores, a lo que ha contestado que "Cádiz es un ciudad libre de pensamiento y no soy yo quien tiene que valorar esto, pero la lucha efectiva y real es más efectiva y creo que es importante escuchar las voces de todas las mujeres en cada una de las asociaciones, con cada una de sus creencias y siempre desde el respeto, el respeto es la base de todo".