31 barcos turísticos visitarán el puerto de Cádiz a lo largo del mes de mayo

Cádiz/Después de los más de 60 cruceros que han visitado la ciudad de Cádiz a lo largo de este recién finalizado mes de abril de 2025, decir que en mayo harán escala en la ciudad "sólo" 31, puede sonar a bajonazo, a sabiendas que no es así. Basta ver en las redes sociales y medios de comunicación como hay puertos de referencia en España que andan por ahí congratulándose de estar, muchos de ellos recibiendo a los primeros cruceros del año.

Pero no es cuestión de estar siempre en una lucha de datos, ya que cada uno aporta al sistema portuario español lo que puede y lo que debe. Por suerte, la diversificación de los tráficos que vive el puerto de Cádiz le hace posible hacer aportaciones en distintos de los segmentos que suman y suman y hacen que a Puertos del Estado le salgan las cifras en positivo.

Y el puerto de la Bahía de Cádiz sabe bastante de ello, ya que suele aportar al sistema unas muy buenas cifras sobre todo en el campo de los cruceros y cruceristas, así como en el de los graneles sólidos o líquidos, sin dejar de lado el movimiento de mercancías que lideran las compañías Boluda y Armas Trasmediterránea con las vecinas islas Canarias, que ven en Cádiz la puerta de entrada y de origen de muchos de sus productos.

Pero, sin duda, es el sector de los cruceros uno de los que más brilla y uno de los que aporta datos más espectaculares, además de imágenes que le llegan a la perfección a la población, que no sólo se desayuna buena parte de los días el año con al menos uno o dos cruceros atracados en el muelle sino que ya es capaz de deducir que hay algún buque turístico en el Muelle en cuanto empieza a ver grupos organizados por las calles de la ciudad con alguien con una especie de requeta de ping pong con el nombre de la naviera y con el número del grupo que lidera.

Así, y tras no tener más remedio que reconocer que abril fue el mejor mes del año, empezaba el pasado 1 de mayo un mes que no es nada malo, ya que traerá consigo la visita dfe un total de estos buques turísticos, que aún podrían ser más o alguno menos, según oscilen sus planes. No está de más recordar que muchas de estas reservas de dique están hechas desde hace uno o incluso dos años y, en algún que otro caso, tres años. De ahí que en ese espacio de tiempo han podido modificar rutas y haber excluido ya su visita de sus planes. Todo dependerá de si la consignataria que se tiene que hacer cargo de la burocracia y los designios del buque que sea, se digna a comunicarlo directamente a la APBC para que se modifique el listado que el ente presidido por Teófila Martínez se modificado.

A día 6 de mayo han sido ya seis los buques turísticos que se han pasado por Cádiz para que sus viajeros conozcan la tacita con sus colores y la luz de una primavera que ya huele a verano.

Fueron el Queen Victoria, el Marina, el Sylvia Earle (primera escala en Cádiz), el Vasco da Gama (que hizo noche y llegó el 5 y se marcha este día 6), el Sea Cloud Spirit y el Costa Diadema, que llegaba este martes a las siete de la mañana procedente dee Funchal y que debería salir a las cuatro y media de la tarde rumbo a Lisboa.

A partir de ahí, 25 cruceros más irán llegando de manera escalonada a la ciudad de Cádiz dejando sólo diez días de los que restan ya de este mes sin barcos a la vista en la dársena comercial del puerto gaditano.

De hecho, este miércoles nos volverá a visitar una reina, en esta ocasión el Queen Victoria, con su siempre peculiar casco negro. Aquí amarrará a las ocho de la mañana después de su salida desde Southampton y aquí permanecerá hasta las cinco de la tarde, momento en que encenderá sus motores para poner rumbo a la vecina Málaga.

El Ayuntamiento facilitaba este martes el dato de que a bordo del Queen Victoria llegarán, si la meteorología así lo permite, un total de 1.889 pasajeros y pasajeras, la gran mayoría de ellos de origen británico. Este buque se podrá visualizar este miércoles en el Muelle Alfonso XIII, es decir, en la zona en al que se ubica actualmente el gimnasio ubicado en el interior del Muelle.

A pocos metros, en el Muelle Ciudad, es decir, el que discurre en paralelo al Paseo de Canalejas, quedará atracado a partir de las cinco y media (nada normal que llegue un crucero por la tarde) el Le Leperouse, y aquí, sus 123 invitados podrán disfrutar de la ciudad hasta las nueve y cuarto, que será el momento establecido por la naviera para el "todos a bordo", tres cuartos de hora antes de salir rumbo al puerto de Huelva.

A expensas de que el Ayuntamiento, a través de su Delegación de Turismo, dé más datos, habrá que conformarse con el listado que ofrece en su página web el puerto de Cádiz (APBC), que suele contener información bastante certera, aunque el ente dirigido por la ex alcaldesa de Cádiz no se responsabiliza de que ahí no queden reflejados cambios de última hora ya que estos deben se modificados o comunicado, al menos, por las consignatarias para que el cambio o los cambios aparezcan reflejados en el listado que incluye la web de la APBC.

De esta manera, serán 22 cruceros más los que se pasarán por los bolardos gaditanos. Entre ellos destacan de manera especial el lujosísimo Explora II, perteneciente a la flota de Explora Journeys, dependiente de la compañía MSC Cruceros.

Explora Journeys ha incluido a Cádiz, una vez más, en una ruta en la que se incluyen paradas en Lisboa, Cádiz y Tánger.

Otra visita peculiar viene de la mano del Disney Fantasy, que visitará el puerto de Cádiz el 15 de mayo en una primera escala que pasará a la historia del Muelle gaditano como siempre suele ocurrir en los casos de una primera visita. Y precisamente un día antes, el 14 de mayo, tendrá lugar otra de estas primeras escalas. En esta ocasión se tratará del Ocean Victory, que de la mano de Alma Cruceros visitará la ciudad por primera vez.

Cabe recordar que el Ocean Victory es un crucero operado desde abril de 2025 por la naviera española Alma Cruceros. Diseñado como un crucero de expedición, cuenta con novedades introducidas en la construcción de buques de pasajeros, como la proa invertida.

A partir de ahí otros varios cruceros componen la lista de buques turísticos que dan forma al mes de mayo. Y llegarán el Arvia, el Norwegian Dawn, el Costa Favolosa, el MSC Musica, el Norwegian Pearl, el Crystal Symphony, el Mein Schiff 1, el Star Legend, el Ventura, el Costa Fortuna, el Mein Schiff Relax, el Celebrity Equinox, y el Seven Seas Navigator.

Uno que está anotado en el listado de la APBC es el The World, más conocido como el crucero de los millonarios. En esta ocasión no se tratará de una mera escala sino que para aquel momento está programa su salida del dique 1, en el que permanece desde hace días y en el que se está sometiendo a una varada millonaria. De esta manera, el 31 quedará amarrado al cantil del puerto de Cádiz y ahí permancerá hasta el día 2 de junio, momento en el que se pondrá las pilas para retomar sus trayectos turísticos, una vez reformado en la factoría gaditana de reparaciones de Navantia, en Cádiz.