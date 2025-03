Más de 250 educadores y familias se reúnen en el III Encuentro de Educación San Felipe Neri de Cádiz

El III Encuentro de Educación San Felipe Neri ha convertido el salón de actos del Colegio San Felipe Neri en un punto de encuentro para educadores y familias, en el que más de 250 personas han compartido una jornada de reflexión, aprendizaje y compromiso con la enseñanza. Bajo el lema 'El arte de educar', el evento ha reunido a expertos en diversas áreas para analizar los desafíos actuales en la educación y aportar claves para mejorar el desarrollo integral de niños y adolescentes. A lo largo del día, se han abordado cuestiones fundamentales como la importancia de fomentar el pensamiento crítico, la construcción de la confianza en el proceso educativo y el acompañamiento en la educación afectivo-sexual, consolidando este foro como un espacio de diálogo imprescindible para la comunidad educativa en la provincia de Cádiz.

El encuentro ha sido presentado y coordinado por Leo Farache, fundador de 'Educar es todo', quien ha animado a los asistentes a contagiar en su día a día todo lo aprendido durante la jornada. "Lo que nos impregne hoy, lo contagiemos en nuestro día a día y que nuestros alumnos sean los verdaderos protagonistas del acto educativo”, destacó.

En la inauguración, el concejal delegado de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha reconocido el papel clave de San Felipe Neri en la educación de la ciudad y ha destacado que "este encuentro reafirma la importancia de la educación como motor de progreso y cohesión social”. Desde la Junta de Andalucía, la delegada de Educación en Cádiz, Isabel Paredes, ha subrayado la consolidación de este foro como espacio de trabajo conjunto entre docentes y familias, señalando que "la educación es la piedra angular de nuestra sociedad y requiere el esfuerzo coordinado de todos”.

Por su parte, José Manuel Cidad, presidente ejecutivo de Editorial SM, ha resaltado la importancia del pensamiento crítico y el diálogo en el aprendizaje, apuntando que "el compromiso con una educación integral requiere espacios de reflexión que impulsen una visión más profunda”.

Y por la parte del Colegio San Felipe Neri, el asesor marianista, Rafael Iglesias, ha dado la bienvenida a los asistentes destacando la naturaleza del evento como un espacio de aprendizaje y crecimiento y reflexionando que "este encuentro refuerza el compromiso de este colegio con la educación y su papel transformador”.

Reflexiones y ponencias

El psicopedagogo Diego Cuevas, experto en Inteligencia Emocional y Coaching Educativo, ha profundizado en la importancia del pensamiento crítico en la adolescencia. "Nuestra labor no es dar respuestas, sino acompañar en segundo plano, propiciando que sean ellos quienes construyan su propio criterio”, ha explicado, insistiendo en que es clave fomentar espacios de conversación sin estrés y cultivar la confianza a través de pequeños gestos cargados de amor. Además, ha señalado que "la cena es un momento para estar realmente presentes. Nos reprochan cuando estamos ausentes, aun estando físicamente allí”.

La educación afectivo-sexual también ha sido protagonista con la intervención de Belén Blanco, responsable pedagógica de la red de colegios marianistas de España, quien ha puesto el foco en la sobreinformación y la necesidad de generar un clima de confianza. "Nos asusta, pero es esencial. No podemos negarla, ser neutrales ni dejarnos llevar por el temor. Es mejor llegar cinco minutos antes que cinco minutos después”, recalcó. También ha resaltado que "no vale todo, debemos transmitir valores y acompañar con criterios claros”, destacando que, aunque los jóvenes están sobreinformados, no siempre están bien informados.

La mañana ha contado con un interludio musical a cargo del alumnado de Educación Primaria del Colegio San Felipe Neri, dirigidos por el profesor Manuel Chico, quienes han emocionado a los asistentes con su interpretación.

Educar desde la confianza

El psicólogo y director de Darwin Psicólogos, Rafa Guerrero, ha abordado el tema de la confianza en la educación, afirmando que "estar presentes significa conectar con las necesidades emocionales del niño, ofrecer protección sin caer en la sobreprotección y establecer límites que generen seguridad”.

En el turno de preguntas, ha aportado claves sobre la importancia de la conexión con los niños. "La cena es un momento para hablar, agradecer y generar confianza” ha profundizado, insistiendo en que "los límites deben estar desde el inicio, pero siempre con respeto”. Además, ha subrayado que la educación no es imponer, sino guiar, y que "los niños necesitan un entorno seguro, estructurado y predecible para crecer con confianza y autonomía”. "Los límites no son castigos, sino estructuras necesarias", ha añadido, destacando que la disciplina debe estar orientada al bienestar infantil.

Clausura y mirada al futuro

El director del Colegio San Felipe Neri, Patxi Rodríguez, ha clausurado el evento con una mirada al futuro, celebrando el aprendizaje compartido y lanzando un reto a los asistentes: "El verdadero impacto de este encuentro comienza ahora: en cada aula, en cada familia, en cada conversación donde la educación sigue transformando vidas”.

Además, ha anunciado que desde la próxima semana ya se comenzará a preparar el IV Encuentro de Educación, que ya se ha consolidado como un referente en el ámbito educativo a nivel provincial con ponentes de primer nivel.