Sólo 2 proyectos de Cádiz recibirán la subvención de restauraciones de arte sacro de la Junta

No ha tenido suerte Cádiz con la convocatoria de ayudas para proyectos de restauración de arte sacro que este pasado verano lanzó la Junta de Andalucía, en el que va a ser tercer paquete de subvenciones para estas acciones de restauración de bienes religiosos de diócesis, parroquias, seminarios, hermandades y otras asociaciones vinculadas a la Iglesia Católica.

Sólo dos proyectos presentados por entidades de la capital gaditana han recibido, de forma provisional, la aprobación de las ayudas solicitadas. En concreto, se trata de la parroquia del Rosario y de la hermandad de Vera-Cruz, según la resolución publicada con fecha 20 de noviembre por la Secretaría General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura y Deporte.

La cifra es bien reducida para los intereses de la ciudad, que confiaba en conseguir ayudas al menos para 14 proyectos y solo lo recibirán dos. La parroquia del Rosario recibirá el 100% del importe de la restauración propuesta, que asciende a 21.211,40 euros; al igual que ocurre con Vera-Cruz, que percibirá los 33.522,08 euros en los que ha presupuestado la restauración del retablo de la Virgen de la Soledad.

No ha conseguido ninguno de los aspirantes de la ciudad tener la condición de beneficiarios suplentes, habiendo quedado la mayoría de proyectos presentados sin puntos suficientes para optar a las ayudas. Así ha ocurrido con los proyectos presentados por el Obispado, por el convento de Santo Domingo, por las parroquias de San José, San Lorenzo y San Antonio, por el Seminario Diocesano y por las cofradías del Carmen, La Palma y Ecce-Homo.

Además, el Cabildo Catedral y las hermandades de la Santa Caridad y de Descendimiento han visto cómo sus propuestas han quedado excluidas en este proceso.

El balance negativo para los solicitantes gaditanos se puede considerar generalizado, a juzgar por la resolución de la Junta. Y es que de las más de 400 solicitudes recibidas en primera instancia sólo tienen la consideración de beneficiarias 80, a las que se suman otros 9 proyectos que ha quedado como suplentes. El gran grueso de las propuestas, 167, han sido valoradas con menos puntos que los que exigía la convocatoria para recibir la ayuda económica, y otras 12 han sido excluidas. A todo ello se suman 141 propuestas más con la calificación de "desistidas" por no haber subsanado a tiempo las deficiencias señaladas durante el procedimiento o por tratarse de entidades que habían presentado más de un proyecto (en contra de uno de los requisitos de la convocatoria).