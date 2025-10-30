Las imágenes de Nuestra Señora de la Luz y Nuestra Señora de la Amargura serán retiradas al culto en Cádiz para ser restauradas

Las imágenes marianas de dos cofradías gaditanas serán retiradas al culto estos días para ser restauradas. En ambos casos, las hermandades celebrarán cultos para que fieles y hermanos puedan despedirse ante de las intervenciones artísticas que se les realizarán.

Una vez recibido el Decreto de Autorización por parte de la Delegación Diocesana para las Hermandades y Cofradías, Humildad y Paciencia celebrará el próximo sábado 8 de noviembre un besamanos extraordinario de Nuestra Señora de la Amargura, con motivo de la retirada del culto para su restauración, aprobada en cabildo extraordinario de hermanos. La intervención de esta talla la desarrollarán Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, con una duración estimada de cuatro meses.

La imagen, de candelero tallada en madera de pino por el escultor Sebastián Santos Rojas en 1956, no fue adquirida por la hermandad hasta 1967, bendiciéndose el 9 de diciembre de dicho año.

El 8 de noviembre, la hermandad con sede canónica en la parroquia de San Agustín celebrará cultos mensuales a las 20.00 horas, presididos por el párroco Fray Justo Díaz Villarreal.

Igualmente, la Dolorosa de la hermandad de Las Aguas, Nuestra Señora de la Luz, obra de Francisco Buiza en 1982, también será restaurada. Antes de la intervención, la imagen estará en solemne besamanos este sábado 1 de noviembre en la parroquia de Santa Cruz, con horario de apertura del templo de 11.00 a 13.00 y de 15.00 a 21.00. A las 20.00 se celebrará una santa misa.

Intervención en el paso de misterio de Sanidad

La cofradía de Sanidad celebrará un cabildo general extraordinario en la sede del Consejo Local de Hermandades (calle Cobos, 10) el viernes 7 de noviembre a las 19.30 en primera convocatoria y a las 20.00 en segunda.

El motivo de la convocatoria es la presentación a los hermanos del informe sobre el estado de conservación del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor, con una propuesta de intervención que incluye memoria técnica, estimación de presupuesto, planificación de ejecución y aprobación, si procede, para realizar dicha intervención.