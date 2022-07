Un verano de sabores gaditanos

Y es que en el sur de España hay varios caminos gastronómicos que recorrer cuando se quiere disfrutar de un buen almuerzo o una buena cena. Vamos a repasarlos para que no nos perdamos nada en estos meses de calor pero también de sabor.

Es indudable que la provincia es conocida por su buen pescado, ya sea frito, a la plancha, a la espalda, macerado – como el atún, o de las múltiples formas que existen de elaborarlo. Para ello es recomendable recorrer la costa gaditana y saborear lo que nos ofrecen cada uno de los chiringuitos de playa, que en su mayoría se han convertido en verdaderos restaurantes dentro de la playa, siendo un lujo al alcance de todos.

Disfrutar de un día de playa, o de un paseo por cualquiera de nuestros pueblos limítrofes a la costa y acabar en un chiringuito disfrutando del buen producto gaditano casi no tiene precio. Pero sí que no puedes dejar de disfrutar: de los langostinos de Sanlúcar, siempre apropiados tanto en almuerzos como en cenas; de los huevos de choco, realmente deliciosos en textura y sabor; de las ortiguillas (fritas, en paté, etc.), algo muy nuestro con mucho sabor a mar y por supuesto, de las acedías, boquerones o la urta, un pescado muy común en la Villa de Rota y al que se le dedica una Feria en agosto.

No pueden dejar de saborear en verano de un buen tomate de Conil aliñado. Es una comida muy fresquita, perfecta para cualquier momento del verano. Y con un sabor realmente espectacular. Al igual que cualquier elaboración de atún, que aunque ya haya pasado la época del ronqueo, hay atún de muy buena calidad en el verano gaditano. Barbate, Zahara de los Atunes, Chiclana, Vejer son lugares conocidos en todo el mundo por su atún, aunque en cualquier punto de la provincia puede encontrarse este manjar de gran calidad.

En carnes sin lugar a dudas, la de ternera de raza retinta. Si nos visitan, no pueden dejar de disfrutar de esta exquisitez que nos ofrece este rincón de la provincia de Cádiz. Igualmente, el lomo en manteca, los chicharrones (clásicos o de Cádiz), el queso de cabra de raza Payoya o postres como el tocino de cielo. Una gastronomía con sello propio que aporta todo lo que necesitas para vivir una experiencia culinaria sin parangón.