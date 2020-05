Los restaurantes invisibles llegan a Cádiz

Ya existen en otros países, sobre todo en Estados Unidos donde reciben varios nombres que van desde los restaurantes fantasma a las cocinas oscuras. La idea, explicada muy brevemente, consiste en tener una cocina en la que se elaboran comidas, normalmente de tipo muy variado y que surten a páginas web que se dedican a la venta a domicilio.

En España el fenómeno está muy poco desarrollado pero el Coronavirus y la necesidad de poner en marcha nuevas ideas para solucionar las ventas ha hecho que varios grupos empresariales de la Bahía de Cádiz se fijen en esta fórmula, aunque con variantes. En ambos casos coinciden en que la idea no surge de improviso, sino que ya llevaban tiempo preparando el proyecto, aunque el estado de alarma, y el cierre temporal de sus establecimientos ha acelerado el proyecto.

Gadivey, la alternativa a las multinacionales

«Nuestra idea es que el dinero se quede aquí y no se lo lleve una multinacional» señala Eduardo Sánchez Vallejo, el "desarrollador" de uno de estos proyectos: Gadivery.Se queja de los altos porcentajes de venta, en algunos casos el 30% de la factura, que se llevan empresas multinacionales como Uber Eats, Glovo o Just Eat de los restaurantes a los que reparten la comida a domicilio.

«Queremos ofrecer una alternativa regentada por gente de aquí. Creemos que lo podemos hacer bien y por eso ponemos en marcha nuestro proyecto». Sánchez Vallejo ya tiene experiencia en esto de poner en marcha empresas originales. Fue uno de los fundadores de la cerveza Maier, una de las primeras microcerveceras que se pusieron en marcha en la provincia y luego también ha puesto en marcha la firma "The Cabin", también pionero, al ser la primera en desarrollar por la zona el concepto de «Beer Garden» unos establecimientos, muy populares en otros paises del mundo, especializados en cerveza acompañadas de comida callejera, en este caso hamburguesas gourmet. También innovación en Jerez donde gestiona otro curioso establecimiento, la tapería Fundador, dentro de las bodegas Fundador. Eduardo Sánchez forma parte también parte del grupo Grosso, el que regenta el restaurante El Aljibe de la calle Plocia y que también participará en este proyecto.

Empieza a funcionar el 22 de mayo

«Gadivery» tiene previsto comenzar a funcionar el próximo viernes día 22 de mayo y servirá comidas a domicilio al mediodía y por la noche. Ya tiene toda la infraestructura preparada y su web (gadivery.com) puede ya visitarse, aunque aún no se pueden hacer pedidos.El nombre viene de la fusión de «gaditano» y «delivery», un término anglosajón que sirve para definir la comida a domicilio y que ahora está de moda en España donde a menudo se utiliza para sustituir el término español.La empresa tiene ya ultimado todo el proceso por el que funcionará, incluido todo el soporte técnico para la idea, también están diseñados los envases y están manteniendo negociaciones para los vehículos que usarán para los repartos.La idea es contactar a partir de ahora con empresas interesadas (bares, restaurntes y heladerías) para las que Gadivery se haría cargo de sus repartos. «Nuestra idea es ofrecerles seriedad y también mejores precios que los que les ofrecen las multinaciones, además de proponerles una apuesta por lo nuestro, que ahora es algo muy importante dadas las dificultades por las que atravesamos todas las empresas, con lo que ayudarnos entre todos parece una camino muy aconsejable».

Pero el escaparate de Gadivery no está vacío y cuenta ya con seis restaurantes a los que repartir. Algunos de ellos ya existen como es el caso de The Cabin o El Aljibe pero otros han sido creados especialmente para la ocasión y sólo existen en internet, no tienen sede real.La firma cuenta con el respaldo técnico del grupo Pablo Grosso que tiene cocinas preparadas para catering y donde se pueden elaborar los platos de estos restaurantes virtuales. Así Gadivery cuenta con un restaurante especializado en tortillas (Echalé huevos), otro en cocina mexicana (Padrísimo) y otro más en pokes, un plato de origen hawaiano que está ahora de moda en España y que son una especia de ensaladas de arroz. Estos sitios no tienen sede real.

Pero además también se estrenará en la red, un nuevo proyecto de Sánchez Vallejo, «Antípoda», un original establecimiento que abrirá en la calle Plocia, entre The Cabin y El Aljibe, y que se dedicará a los pollos a la brasa y también otro producto inédito en la ciudad las piñas hechas al carbón.

Sánchez Vallejo señala que se pueden hacer los pedidos a través de la web, adaptada también para móviles o por teléfono. Ofrece también otra ventaja y es poder juntar en un mismo pedido productos de restaurantes diferentes. «Te podemos llevar una tortilla mixta y a la vez un poke y una hamburguesa para alguien del grupo que quiera como otra cosa», señala.

Por el momento Gadivery funcionará en la ciudad de Cádiz «aunque un proyecto con vocación de crecer» señala Sánchez Vallejo y no descartamos expandirnos a otras poblaciones.

Namba, el proyecto del grupo Arsenio Manila

Namba es el nombre de otro proyecto que va en la misma línea de restaurantes invisibles. Será el primer bar virtual que funcione en la provincia de Cádiz. A él tan sólo se podrá acceder a través de su página web en internet o por teléfono y su única actividad será servir comida a domicilio, eso si con una oferta muy amplia con varios estilos de cocina e incluso con una oferta concreta destinada a personas con intolerancias alimenticias o que tengan alguna enfermedad y necesiten un regimen especial. «Combinaremos el ocio con también el servicio público» comenta Raúl Cueto, uno de los artífices de este proyecto, completamente pionero en la provincia de Cádiz.Namba ya se «está construyendo» es decir se está desarrollando todo el soporte web que servirá para que funcione. Cueto basa su proyecto en lo que se conoce en el mundo de la empresa internacional como «dark kitchen», un fenómeno que ya funciona en otros paises del mundo pero que en España está muy poco desarrollado. Se trata de lo que aquí podría ser una «cocina de servicio». La fórmula la emplean algunas empresas que se dedican al reparto de comida preparada como apoyo o para lanzar productos propios, además del que realizan los restaurantes con los que trabajan.

Sin embargo, Namba, funcionará de forma diferente a como funcionan otras empresas de este tipo. Así, en vez de tener unas cocinas centrales, ofrecerá la novedad de que funcionará coordinando varias cocinas que ya existen, las de los diferentes establecimientos del grupo Arsenio Manila (Arsenio Manila, Bebo Los Vientos, Nahu Beach y Casa Angelita).

Una de las características más llamativas del primer restaurante virtual de la provincia será su variedad ya que unirá las tendencias con las que ya trabaja Arsenio Manila, desde la cocina tradicional de Casa Angelita, a la exótica de Nahu Beach o la de producto que llevan a cabo en Arsenio, sumando las ofertas más divertidas de Bebo Los Vientos. Pero además darán una vuelta de tuerca más y es la de «dar servicio a colectivos que necesitan una alimentación especial. Nuestra idea es también ofrecer menús semanales, no sólo para comer como ocio, sino para llevar una alimentación equilibrada. Pondremos la posibilidad de recibir menús semanales en casa y especiales para personas con intolerancias alimenticias o que tienen que llevar una dieta especial porque estén enfermos. Intentaremos también ayudar a personas que no pueden salir de casa».La idea de Cueto «es ser muy flexibles para adaptarnos a un público amplio». En principio prestarán servicio en Cádiz, aunque también quieren hacerlo en San Fernando.El nombre de «Namba, la cocina que llega» es también una suma ya que se corresponde a letras de los establecimientos del grupo. «intetamos decir muchas cosas, desde reforzar la idea de cosa nueva, de cosa de futuro, con lo de la cocina que llega, como también dar imagen de seriedad, de que no fallamos en nuestras entregas. El lema también hace referencia a que es una cocina con corazón, que llega desde el punto de vista de los sentidos, que tiene personalidad y calidad».

