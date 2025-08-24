Pinturas de Layla Halcón en la Casa del Reloj
En la Casa del Reloj, en Cádiz, se ha inaugurado una exposición de la pintora Layla Halcón titulada ‘Un doble de pintura y canto’. El acto de inauguración contó con la participación de la soprano sevillana Belén Quirós, que interpretó algunas de sus piezas en el patio de columnas de la casa. La exposición esta compuesta por 30 obras que reflejan el expresionismo de la artista fruto de su dilatada carrera pictórica y de su formación por diferentes ciudades como París, Nueva York y Londres.
También te puede interesar
Newsletter 'Botón de muestra', o cómo sobrevivir a los locos bajitos
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.