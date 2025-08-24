Pinturas de Layla Halcón en la Casa del Reloj

En la Casa del Reloj, en Cádiz, se ha inaugurado una exposición de la pintora Layla Halcón titulada ‘Un doble de pintura y canto’. El acto de inauguración contó con la participación de la soprano sevillana Belén Quirós, que interpretó algunas de sus piezas en el patio de columnas de la casa. La exposición esta compuesta por 30 obras que reflejan el expresionismo de la artista fruto de su dilatada carrera pictórica y de su formación por diferentes ciudades como París, Nueva York y Londres.

Blanca Guardiola,María Luisa Porres, Layla Halcón, Luis Manuel Halcón y María Luisa Guardiola.

Paco Ybarra, Layla Halcón, Natalia Ruiz-Mateos, Inés Parias, Honorio Águila y Tania Halcón.