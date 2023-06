Un lujo de provincia

A ti, que tienes la suerte de que la provincia de Cádiz sea tu casa y a ti que llegas con ansias de descubrir cada rincón de esta “tierra prometida”. Bocabierta vuelve un año más para acercarte una selección de lo mejor del verano, porque siempre hay tesoros nuevos por descubrir y porque los que ya sabemos dónde están se enriquecen y en ellos nos aguardan agradables sorpresas.

Te proponemos sitios donde compartir mesa con familia y/o amigos de la mañana a la noche, porque nuestra gastronomía no cuelga el cartel de “cerrado” y siempre hay donde ir para darle gusto al paladar. Y, entre plato y plato, también te dejamos una pincelada de esos rincones que no puedes dejar de visitar o aquellos eventos que no te puedes perder.

Te deseamos un feliz verano y te adelantamos que, es inevitable, te entristecerá que se acabe… ¡Aprovéchalo!