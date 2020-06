Pistas para el fin de semana

El fin de semana ofrece muchas posibilidades. Aqui tienes algunas pistas a seguir:

1. Vuelve el tortillón más famoso de El Puerto

El bar Apolo de El Puerto de Santa María, el de la calle Palacios, ha reabierto sus puertas. El establecimiento, regentado por los hermanos Benitez y que fue completamente remozado hace 3 años, es famoso por su tortillón de patatas, una especialidad que llevan haciendo desde hace ya casi 70 años. La tradición la comenzó Juan Benitez Verano y ahora son sus hijos la que la siguen elaborando con la misma fórmula: patatas, huevo, chorizo, pimientos morrones y cebolla. La hacen cada día y la sirven en tapas.

2. Las tortillitas de camarones vuelven a crujir en la plaza del Cabildo

Casa Balbino, uno de los bares más conocidos de la provincia de Cádiz, reabre sus puertas este fin de semana en la plaza del Cabildo. El establecimiento ofrece sus famosas tortillitas de camarones desde ayer jueves. Reabre con su terraza y también con parte de su barra en funcionamiento y con separación de dos metros entre grupos de clientes. El establecimiento ha abierto con una imagen inédita en su historia, camareros sirviendo las mesas de su terraza. Esta medida tan sólo se prolongará hasta que Sanidad permita ya el autoservicio en los bares, una de las tradiciones de este establecimiento. La carta de especialidades está intacta y el sitio mantiene su horario habitual.

3. La nueva Vicaría de El Puerto

La Vicaría de El Puerto, situada en la calle doctor Muñoz Seca, ha reabierto sus puertas y lo ha hecho con novedades: ahora ha añadido a su nombre la denominación «gastrotaberna» y el local está totalmente renovado. Según explica su propietario, Borja Fernández Galván, cerraron el domingo de Carnaval para proceder a la reforma… que terminó justo cuando empezó la cuarentena. Así que han tenido que esperar a la desescalada para poder dar a conocer el resultado de las obras, con una decoración en la que abundan las referencias a El Puerto. El establecimiento cuenta con barra, contrabarra, mesas altas y una pequeña terraza, y han vuelto los cuadros, obra del padre de Borja, Fernández Villegas: se trata de óleos de temática gastronómica y cofrade. Lo que no ha cambiado la oferta gastronómica, basada en los pescados de la Bahía y la comida casera y tradicional.

4. La Rosa Negra, hamburguesas con un toque inglés en el casco antiguo de Cádiz

Hamburguesería de estilo inglés, abierto por los hermanos David Sánchez y Manuel Jesús Romay. Los dos y Salvador Rosa, primo de ambos y que se encarga de la cocina, han estado cuatro años en Inglaterra, trabajando en un gastrobar. De allí han importado una carta que aúna diferentes tipos de cocina; entre las especialidades, recetas tan curiosas como una hamburguesa con macarrones dentro del pan. Tienen servicio de comida para llevar y a domicilio. Están en la calle San Miguel

5. El toque "callejero" del nuevo servicio a domicilio de El Espejo de Sanlúcar

El Espejo de Sanlúcar, el restaurante de la calle Caballeros, ha puesto en marcha un servicio tanto de recogida de sus platos como de entrega a domicilio en su reapertura; se están reinventando, y eso significa entre otras cosas estar preparados por si otra emergencia obliga a parar la actividad. Explica su gerente, José Luis Tallafigo que han reabierto planteando el restaurante «de cero», con una gestión e incluso unos horarios diferentes (ahora abren de jueves a domingo para almuerzos y cenas). Así que primero abrieron el establecimiento el 28 de mayo, y tras comprobar la acogida de la nueva carta, se han lanzado a los nuevos servicios dirigidos a los clientes que prefieren comer en casa. Son servicios que llegan, según explica, para quedarse. La carta es la misma en ambos casos. Siguen los imprescindibles, como el tartar de atún con ajo blanco o la costilla glaseada, pero surgen nuevas incorporaciones. Destaca Tallafigo la caballa marinada con piriñaca y alga wacame «que está encantando» a la gente. También hay tacos mejicanos pero con guisos tradicionales en su interior. Entre las novedades que mejor están funcionando está el pescado de lonja con calabacín y zanahoria aliñada.

6. Comida para llevar en 4 Estaciones de Vejer

4 Estaciones de Vejer, uno de los establecimientos que triunfó en la última temporada en la popular población jandeña, acaba de reabrir y lo hace con una carta en la que están presentes algunos de sus grandes clásicos. No faltará el puchero de verano, el Saam de langostinos, las costillas de cerdo, el salmorejo con camarones picantes o ajoblanco de coco con tartar de salmón ahumado. La segunda novedad está en que hay un servicio de platos para llevar, y más adelante también se pondrá en marcha el servicio a domicilio. Con respecto al local, habrá cambios derivados de las modificaciones en el aforo. La terraza se ha adaptado a la distancia de seguridad y habrá una zona de mesas altas para el picoteo. Dentro, en la planta baja, en lugar de cuatro mesas tendrán dos. Arriba caben unas 16 ó 18 personas, por lo que prioritariamente se destinará a los grupos. El establecimiento está en la calle Juan Relinque.

7. El Mirador del Roqueo de Conil estrena terraza

El Mirador de El Roqueo de Conil ya ha abierto sus puertas; lo hace con platos nuevos y con una sorpresa en forma de una terraza renovada. La carta llega con algunos platos nuevos, como el tataki de atún rojo con vinagreta de moringa con miel y kikos, la tosta de pan focaccia con queso cremoso, puré de berenjena y anchoas del Cantábrico o la tosta de semimojama de atún rojo, alga wakame en pan de cristal y tomate a baja temperatura, destaca Joaquín Ureba, el gerente del establecimiento. Además, dan la bienvenida a esta inusual temporada con una novedad: han mejorado la terraza, que ahora luce un renovado mobiliario y contará con nuevos elementos, como una barra. Ureba explica que es necesario reservar, especialmente si se quiere comer en el comedor, que ha reducido bastante su capacidad: ha pasado de 20 mesas a nueve. El Mirador del Roqueo abre, pero su ‘hermano’ mayor, El Roqueo, no lo hará esta temporada debido a que las limitaciones de aforo lo hacen inviable. En realidad, lo que no abrirá es el edificio, porque su espíritu y su cocina se mudan al Chiringuito. El jefe de cocina de El Roqueo, José Sánchez, está preparando ya la apertura de local playero, que está prevista para finales de este mismo mes (probablemente el día 20 de junio) y traerá novedades.

8. Quilla estrena carrito de helados artesanales

Quilla, el restaurante situado junto a la playa de la Caleta de Cádiz de Cádiz reabre hoy viernes. Este establecimiento cuenta con una terraza privilegiada, que será la que entrará en funcionamiento. No funcionarán barra ni sala, pero habrá una novedad: el servicio para llevar y los helados. Según indican, contarán con una carta similar a la habitual, para consumo solo en la terraza. Para garantizar la seguridad de los clientes la han acotado, con el fin de que se garantice la distancia de seguridad. A partir de ahora hay un único acceso a la terraza y al interior del local, para facilitar su control. Con respecto al nuevo servicio de comida y bebida para llevar, incluye un puesto de helados de obrador artesanos «en un genuino carro clásico».

9. El grupo Vélez comienza su desescalada

El grupo Vélez, los de El Balandro, con varios establecimientos en Cádiz, comienzan su particular "desescalada" esta semana. El primero en abrir será CBC Come, Bebe y Calla (calle Fernández Ballesteros), el establecimiento especializado en comida callejera que ya prestará servicios el próximo martes para la cena y a partir de ese momento comenzará a funcionar para almuerzos y cenas, como es habitual. El miércoles abrirán Bokallena, la última apertura del grupo en la avenida de Andalucía y también Destino, el local de la plaza de San Juan de Dios. Ambos servirán desayunos, almuerzos y cenas. El jueves abrirá un cuarto establecimiento, La Tienda de Vélez, el sitio de la avenida Cayetano del Toro, también en horario de almuerzos y cenas. En cuanto a los otros dos establecimientos del grupo Casino y El Balandro, las previsiones son abrir a la semana siguiente, aunque aún no está concretada la fecha exacta.

10. Vuelven los famosos espetos de El Garito

En el Campo de Gibraltar, una de las grandes novedades del fin de semana será la reapertura del chiringuito El Garito en la playa de Palmones. El establecimiento abrirá a partir del sábado y ofrecerá sus atractivos desayunos junto al mar y luego permanecerá abierto hasta después de las cenas. La carta será la habitual con sus conocidos espetos no sólo de sardinas sino también de pescados de roca o de cefalópodos. Este año estrenan, además, una cristalera que se puede abrir o cerrar dependiendo de las condiciones metereológicas y que permiten gozar, en cualquier circunstancia de las magníficas vistas del establecimiento.