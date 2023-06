Magerit, amor infinito por el vino

Josefina Armental, que desborda pasión por su profesión y por el vino, hace balance y nos habla del futuro, un futuro que está más que garantizado gracias al buen hacer de ambas.

-El 15 de junio, Magerit cumplió 24 años defendiendo la cultural del vino en Cádiz, ¿qué balance hace y cuáles son las claves de esta hazaña?

-Las claves son sencillas: ilusión y trabajo. El balance siempre es positivo, pero quien lo tiene que decir es el público.

-En su tienda, hay un espacio para los vinos de Cádiz, ¿Cómo los ve?

-El vino de Cádiz cada vez tiene mayor expectación, está teniendo un tirón muy importante. Y lo más reseñable es que se está adaptando a la climatización de la zona. Estamos siendo consciente de lo que tenemos y valorándolo. Y eso es lo que más me gusta.

-En 2019, dan el salto a internet, con una tienda online ¿cómo ha sido el proceso?

-El origen es anterior, pero no funcionó. En 2019, optamos por una web (www.vinosmagerit.com) más dinámica y moderna, que tratamos como si fuera la tienda física y donde se puede encontrar todo lo que hay en ella. Destaca por un proceso de compra fácil y seguro, una excelente logística y un envío rápido, fiable y económico para el cliente.

-A pesar de este gran paso, Magerit sigue conservando ese sabor de tienda de proximidad que cuida y asesora al cliente, ¿verdad?

-Siempre, con esa idea se hizo Magerit. No para demostrar lo que sabemos, sino para ayudar al cliente. Por eso en Navidad me entero de lo que come todo el mundo. Lo importante para nosotras es que la gente disfrute del vino.

-¿Cómo ha ido transformándose el público de Cádiz durante estos 24 años?

-Ha sido brutal, impresionante. Esto se debe a que hay más información, la gente viaja más, estudia fuera. Algo que me llama mucho la atención es que ahora en bodas, bautizos e incluso divorcios, ya no se conforma con el vino que aparece en el menú. Dice los vinos los elijo yo e incluso se regala.

-¿Cuál ha sido su último flechazo?

-Un vino de Mencía del Bierzo, elaborado por alguien que admiro, pero que no sabía que era de él. Se llama Kolor.

