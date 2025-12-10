Sentencia

Pendiente de leer con más detenimiento la sentencia del Supremo sigo pensando que no hay pruebas concluyentes para condenar a Álvaro García Ortiz , por improcedente que sea la nota de prensa y por sospechoso que sea borrar su teléfono . En eso creo que acierta el voto discrepante . Dicho lo anterior , me parece ridículo el empeño del Gobierno( con la honrosa excepción de Margarita Robles ) y sus medios afines por desacreditar la sentencia. Roma locura, causa finita. Me alegro que esta sentencia no implique beneficios para González Amador, detesto que MAR se haya salido con la suya. Y lo más importante: aunque no haya pruebas concluyentes tiene toda la pinta de que la filtración provino del Fiscal General. A pesar de lo anterior : me parece todo muy exagerado, lo importante son los migrantes viviendo en condiciones infrahumanas, los jóvenes sin acceso a la vivienda, la subida de la cesta de la compra , las condiciones de vida en Gaza, la guerra de Ucrania y cosas así .