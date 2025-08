Ridículo

Decía Tarradellas que en política se puede hacer todo menos el ridículo , y es lo que se ha hecho en la Diputación con El Madrugador. Ridículo del PP, que un día dice una cosa y al día siguiente hace otra, con intereses ajenos a la Diputación . Dijo Javier Vidal que la presidenta no manda en la Diputación y hoy hace una rueda de prensa con ella. Si no manda, ¿ quién manda? ¿Bruno? Ridiculo del PSOE que no es capaz de reunir a sus 14 diputados para que voten juntos .Ridículo de La Línea 100x100 que hace muchos aspavientos y no es capaz de votar en contra del punto . Ridículo de Ángel González que se vende por un plato de lentejas. Ridículo de Beardo, comprando voluntades con dinero público .