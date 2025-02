Política social

Eso de medir la política social por los números me parece fuera de lugar. La política social se dirige directamente a las personas, por muchos números que se pongan, por muchas comparativas, lo importante son las personas. Si se hacen cuentas de que yo invierto tanto mientras antes se invertía no sé qué, pero a la vez se maltrata a la gente o no se le da cita, hemos hecho un pan como unas hostias. Eso por no decir que la política social es la expresión de un fracaso, de que existan personas que necesitan de la acción del Estado para sobrevivir. La mejor política social es que todo el mundo tenga trabajo, vivienda y, si acaso, una ayuda fruto del ejercicio de un derecho.