Periodismo cortesano

Juanma Marqués es de los mejores periodistas del Grupo Joly y un agudo e informado analista político . Sus artículos son muy interesantes , su lectura muy recomendable . Me ha hecho gracia que cite hoy a Juan José Gelos, que fuera concejal socialista en la primera corporación democrática con “Don Carlos “ , donde pasó sin pena ni gloria , más famoso por la indolencia que por su gestión , como le cantó Chicho Sánchez Ferlosio en San Juan de Dios . Luego le colocó su íntimo amigo Alfonso Perales en la Diputación al frente de un organismo fantasma llamado Patronato del V Centenario, donde no hizo nada, como era costumbre . Cuando consolidó su plaza , se dio de baja y hasta hoy. Perales le nombró director de la revista “Cádiz Iberoamérica “ cuando me cesó por pedir el no en el referéndum de la OTAN, por supuesto lo único que hizo fue cerrarla.