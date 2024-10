Pepe Bablé

Confieso que no sé nada de teatro y que nunca he ido al FIT, pero siempre me pareció muy interesante para Cádiz . Me produjo un hondo rechazo que trajesen a dos directores desde Madrid cuyo principal mérito era estar en el círculo de Podemos , como era habitual en tiempos de Kichi y de Barcia. Me alegra ver a Pepe Bablé, aunque sea para un año .