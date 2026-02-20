Marlaska

Fernando Grande Marlaska lleva ocho años de ministro con el PSOE. Antes fue miembro del Consejo General del Poder Judicial por el PP, lo que viene a demostrar que carece de ideología. Nos lo largaron para encabezar las listas socialistas por la provincia porque aquí nos tragamos lo que nos echen, en cuanto le volvieron a nombrar ministro, dimitió, y si te he visto no me acuerdo. El día que asesinaron a dos guardias civiles en el puerto de Barbate él estaba en Algeciras, llevaron los cuerpos de los guardias a la Comandancia de Cádiz para que el ministro se pudiera pasar sin que le increpasen. Ahora dice que no sabe nada de lo que hacía su hombre de confianza, aquel al que le prorrogó por la cara la edad de jubilación, denunciado ahora por violación. Si no sabía lo que hacía el jefe de la policía (DAO le llaman) es de inútiles, si lo sabía y miró para otro lado, de indecentes. Pasarle la responsabilidad de su continuidad a la víctima es un ejercicio de mala persona. Por cierto, el dos de la policía , al que Marlaska condecoró en octubre, fue el que , según la denuncia, intentó coaccionar a la víctima para que no denucnaise. Los hechos ocurrieron hace un año, por cierto. No es que el ministro actuase cuando se supo, actuó cuando se hizo público, que es diferente.