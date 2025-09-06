Qué manera de subir y bajar de las nubes. Por Fernando Santiago

QUÉ MANERA DE SUBIR Y BAJAR DE LAS NUBES

En la primera corporación democrática salió elegido en las listas del Partido Socialista Juan José Gelos Tudela, que era amigo de Alfonso Perales. Gelos se había presentado para concejal del tercio familiar (“vota Gelos Tudela, vota juventud”) . Luego se pasó a la CNT de ahí al PSOE. A Gelos lo nombraron concejal de Juventud , decidió contratar a un grupo de cantautores que por entonces vivían en Cádiz, entre los que se encontraba un joven llamado Joaquín Sabina, que quizás se vino a Cádiz porque aquí vivía su primera novia, una profesora de universidad conocida por Chispa. En los primeros meses de 1980 Sabina actuó en lo que se llamaba la Casa de la Cultura, calle Isabel la Católica, frente a la Comisaría de Policía, hoy convertida en sede de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. En la planta baja había un pequeño salón de actos, donde cantó Sabina sin micrófono, con su guitarra vestido a la usanza de la época: camiseta, vaqueros, sandalias y una poblada barba. Cantaba Sabina por aquel tiempo alguna canción de un músico callejero llamado Pulgarcito, por ejemplo “Mi vecino de arriba”, de aquel entonces es “Calle Melancolía” y “Princesa”. Sabina hizo una canción con José Ramón Ripoll, “Romance del Jaro” sobre un delincuente de la época . Cuando fueron a cobrar, Gelos no aparecía por ningún lado, Sabina se tuvo que ir a Madrid y dejó al cargo del cobro a Chicho Sánchez Ferlosio, el hermano del famoso escritor, autor de la canción “Gallo negro, gallo rojo” que Silvia Pérez Cruz y la película “El 47” han vuelto a poner de moda. Chicho empezó a ir al Ayuntamiento a cobrar un día detrás de otro , Gelos no aparecía, hasta que se decidió a cantar todos los días una copla alusiva en la puerta del Ayuntamiento, hasta que Carlos Díaz dio orden de que se le pagara . Esta historia aparece en el documental “Mientras el cuerpo aguante”, meses después mi mujer y yo fuimos a ver a Sabina con Krahe y Alberto Pérez en La Mandrágora, a partir de esas actuaciones comenzaron a cantar en el programa de TVE "Si yo fuera presidente"dirigido por Fernando García Tola y presentado por él con Carmen Maura , de donde arranca la fama del de Úbeda. En 2003 hizo la canción del centenario del Atleti con una versión chirigotera para lo que llamó a la agrupación de Vera Luque y a Martínez Ares. Pasado el tiempo se compró una casa en Rota cerca de la pandilla de escritores rojos de Madrid: Almudena Grandes, Luis García Montero, Benjamín Prado, Chus Visor. En 2019 dio el pregón del carnaval, única vez en mi vida que tuve el honor de saludarle.En 2021 compuso con Leiva la canción “Partido a partido” dedicada a la última Liga ganada por el Atleti . Con su despedida Sabina cierra una parte de mi vida.

Fernando Santiago