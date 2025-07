La libertad de expresión

Está fuera de duda que Vito Quiles es de extrema derecha, un grosero y un impertinente, lo mismo que Bertran Ndongo o como se llame. Dos indeseables que solo quieren molestar. Dicho lo cual, tienen credencial del Congreso porque alguien se las ha dado, no les ha tocado en una rifa. Y los políticos no son quienes para determinar quién es periodista y quién no lo es, qué es periodismo y qué no es periodismo.