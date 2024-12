El Lavadora en América

No tengo ni la más remota idea de qué hace Germán Beardo en Argentina ni qué utilidad tiene ese viaje para El Puerto ni para la provincia de Cádiz. El séquito es para tirarse al suelo: Antonio Caraballo, que ha permanecido en el machito desde su falangismo original, luego haciéndose el imprescindible para el PP, PSOE, IU y para Hermán. Qué cosas no sabrá este hombre. Pero el colmo de los colmos es El Lavadora. Espero que no haya bebido en Buenos Aires y si lo ha hecho que no le hayan dejado conducir , que ya sabemos cómo las gasta al volante.