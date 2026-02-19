Independentismo de izquierdas , ese oxímoron

Que haya gente que apoye la idea del independentismo catalán desde una auto calificación de izquierdas es de las cosas más sorprendentes que he visto. El nacionalismo es una de las grandes calamidades de la historia , fuente de guerras y desastres . Que un tipo como Rufián atraiga apoyo solo por los chascarrillos que suelta en el Congreso deja en evidencia la hirfandad de la izquierda . Encima hace un acto presentado por una tertuliana , que no periodista, encumbrada por su relación sentimental . Es ridículo todo esto.