Otro hombre muerto

Han muerto ya cinco personas sin hogar en Cádiz , se desconoce el origen de la epidemia , será el mal tiempo o que la sociedad les vuelve la espalda. Se da el caso de que los 5 son hombres , no sabemos si hay perspectiva de género en este asunto , a ver si esa comisión de investigación lo aborda. Por supuesto la muerte de estos hombres sin hogar es mucho más grave que si algún descerebrado increpó a una carnavalera.