A dios rogando. Por Fernando Santiago

A DIOS ROGANDO

Dice el eterno presidente de LLORECA, Antonio de María, que Dios(supongo que con mayúscula) hizo Cádiz para el turismo, de hecho los fenicios llegaron a Cádiz en un crucero de placer, como esos que ahora llenan el muelle ,desde Tiro con La Fura dels Baus a bordo, TIRIOS & TROYANOS CRUISE LINE . Cabe suponer que Julio César vino a Cádiz de turismo, igual que ahora los turistas van a la catedral a César le llevaron al templo de Hércules, donde debió conocer a Balbo. Los galeones de la Carrera de Indias venían a Cádiz como punto final del crucero por el Atlántico Norte, los vapores correo salían de Cádiz a Veracruz y La Habana de placer, como luego harían los barcos de la Compañía Ibarra camino de Buenos Aires y Montevideo con muchos guiris de pantalón corto , calcetines y y chancletas. Cádiz ha vivido del turismo toda su vida, de hecho Lord Byron, Alejandro Dumas, Trotsky , García Márquez, Álvaro Mutis, Bryce Echenique y demás no eran otra cosa que turistas. Al fin y al cabo turistas somos todos, los que se manifiestan contra el turismo, en cuanto salen de Cádiz se convierten en turistas. Viajero fue Marco Polo, Shakelton y gente así. Antonio de María debe llevar 50 años al frente de LLORECA porque es un visionario, ya no tiene el restaurante chino de San Antonio pero los hosteleros de la provincia deben pensar que es el mejor para ocupar ese puesto , cosas de la democracia, eso que China es el país con más ateos del mundo. Este influjo divino debería trasladárselo a Mercedes Colombo, que afeó a las mujeres que se manifiestan contra el fraude del cribado de cáncer de mama con la poderosa razón de que no lo habían hecho contra “las muchachitas de Ábalos, las pulseras o Begoña” en un ejercicio de un nivel ético de primera magnitud. Colombo, que lleva 30 años viviendo de la política a donde llegó desde una oficina de Unicaja, es el ejemplo palpable del principio de Peter, pero como es fiel a Antonio Sanz , compensó la metedura de pata con un elogio al consejero de Presidencia que ahora ha asumido las competencias de Salud, con el argumento de que Sanz hará posible el nuevo hospital de Cádiz . Ya se sabe que basta con adular a los poderosos para garantizar el cargo, hagas lo que hagas. Los pelotillas siempre triunfan, por mucho que tengan un bajo nivel moral. Colombo debe creer en ese dios del turismo porque va a todos los eventos religiosos, de la ciudad, sea la patrona o la semana santa, aunque no empatice con las mujeres cuya salud no debe ser una prioridad para el gobierno que al parecer representa. Cosas de la religión.

Fernando Santiago