Correcciones al pregonero

Como ya he dicho, no vi el pregón del Caricato de Dos Hermanas. Digo más: no me interesa lo más mínimo lo que haga o lo que diga, su vida, sus puntos de vista, sus chistes, allá cada cual al que le interese, yo tengo cosas mejores que hacer que prestarle atención. Dicho lo cual: me piden que haga una aclaración. Por lo visto el pregonero citó solo a uno de los hijos de Juan Carlos Aragón, cosa que suelen hacer también otros. Tiene tres: Lola Aragón Ramírez, Juan Carlos Aragón Pino y el último, Silvio, el que todo el mundo cita como si fuera el único. el mismo Juan Carlos se olvidaba de sus hijos anteriores, los juancarlistas de nuevo cuño siguen esa tendencia.