Carlos Cano

Me aficioné a Carlos Cano a finales de 1976, cuando sacó su disco "A duras penas" y cantaba "Verde y blanca", que la gente se creía que era el himno de Andalucía porque nadie lo conocía. Tuve las primeras referencias de él cuando llegué a la Universidad en el otoño de 1975 a través de Manifiesto Canción del Sur, un grupo de cantautores de Granada . Fui a muchos recitales de Carlos Cano, aunque jamás hablé con él, la verdad. Le vi en mítines políticos, hasta Ignacio Martínez, el periodista, me llamó una vez para consultarme un dato con destino al texto que iba a ir en la carpeta de un disco de Carlos Cano. Me entusiasmó su vínculo con Cádiz, usamos en un documental nuestros las "Habaneras de Cádiz" que compuso con Antonio Burgos, me gustó mucho su pregón con Burgos. Dicho todo lo anterior, veo que hay una generación de carloscanistas de nuevo cuño.