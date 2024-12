Cádiz vale menos

Ayer a las 15.45 se agotó el cupo de vales para municipios de más de 40 mil habitantes , lo que ocasionó algún altercado cuando la gente quiso canjear los vales . Saben lo que les digo? Me alegro. Es indigno que se gaste el dinero público en que gente que no lo necesita lo use para ir a comer a establecimientos que no precisan ayuda. Un despilfarro de dinero público . Le está bien empleado a todos los mangutas.