Blas Infante

Blas Infante fue, por encima de todas las cosas, un hombre bueno que fue cruelmente asesinado por los golpistas. Fue el promotor de las Juntas Liberalistas que se reunieron en Ronda donde se señaló la bandera y el himno. Muy influido por las ideas fisiócratas escribió dos libros interesantes "El ideal andaluz" y "La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía". Le pilló el golpe del 36 en plena promoción para la consecución del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ahora bien, lo que me llama la atención es que todo el mundo diga "murió gritando ¡Viva Andalucía Libre". Digo yo ¿eso cómo se sabe?¿quién lo ha contado si ni siquiera se ha recuperado su cuerpo?