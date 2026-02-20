Autovía

Entre Cortadura y La Ardila está el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, todo el cordón dunar que va entre el Chato y Torregorda y luego la zona de marisma. Convertir esa autovía en una calle es una pollada, un debate tonto que no sirve para nada y que nunca se podrá hacer. Una de las maravillas de la Bahía de Cádiz es que cada población está rodeada del Parque Natural así que no puede haber una conurbación. Plantear la conversión de la autovía en una calle es un brindis al sol, porque no se podrá hacer nunca. Mejor que los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando resuelvan la depuradora que tienen en común para poder hacer una depuración terciaria y poder así hacer el vertido al mar de agua limpia o , cuando haya sequía, regar y baldear las calles.