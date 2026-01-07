Ajustes venezolanos

Me hace gracia cómo el Gobierno ha ido ajustando su discurso sobre la captura de Nicolás Maduro. El sábado hizo una nota suave sin condenar la extracción del autoproclamado y no reconocido jefe de estado venezolano, luego poco a poco ha corrido hacia la izquierda, si se puede decir así, hasta apartarse de la postura de la Unión Europa y aliarse con los denominados gobiernos progresistas de América entre ellos el de Chile que gira a la derecha en unos días y Colombia donde Gustavo Petro se va a pegar un trompazo de órdago. Que España se adhiera a esta internacional es curioso. Me parece bien que se diga la verdad, que la acción de los EEUU no tiene cobertura legal, que el tema se lleve a la ONU y a la OEA. Hay quienes han comparado la acción con la captura por parte de los EEUU del Chapo Guzmán o de Pablo Escobar, ya veremos lo que dice la justicia norteamericana. Para empezar no se puede invocar la inmunidad soberana porque no es un jefe de estado reconocido como tal porque robó las elecciones. Ya veremos cuando los carísimos abogados que se ha buscado empiecen a aconsejarle para su defensa, a ver qué cuenta. El PP también ha modulado su discurso, en este caso lo ha endurecido con respecto a sus primeras manifestaciones. Y por último: el presidente electo, Edmundo González, parece haber quedado relegado.