Paterna de Rivera, cuna de talento y pasión carnavalera
El Carnaval 2026 volverá a demostrar por qué Paterna es una cita obligatoria en la provincia
En el corazón de la comarca de La Janda, en la provincia de Cádiz, se encuentra Paterna de Rivera, un pueblo que late al compás de la cultura, la tradición y la creatividad. Conocido por ser cuna de la Petenera, uno de los palos más emblemáticos del flamenco, Paterna ha sabido proyectar su identidad artística mucho más allá del cante. Porque si hay algo que define a este municipio gaditano, además de su herencia flamenca, es su profundo y arraigado amor por el carnaval.
Hablar del Carnaval de Paterna de Rivera es hablar de pasión colectiva, de implicación vecinal y de una tradición que ha ido creciendo año tras año hasta convertirse en referente provincial. No en vano, Paterna es tierra carnavalera, y lo avalan sus 28 años de cabalgata, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos festivos del calendario en la provincia.
La cabalgata del carnaval paternero no es un simple desfile. Es el resultado de meses de trabajo silencioso, de reuniones nocturnas, de talleres improvisados en garajes y patios, de imaginación sin límites y de un esfuerzo compartido que une a generaciones. A lo largo de estos casi treinta años, la cabalgata ha llegado a contar con más de nueve grupos, integrados por más de cuarenta personas cada uno. Cifras que hablan por sí solas del grado de participación y del compromiso que existe en el pueblo con su carnaval.
Pero si algo distingue a la cabalgata de Paterna es la creatividad. Aquí el disfraz no es un simple atuendo: es un “tipo” cuidadosamente diseñado, concebido y elaborado con materiales reciclados, donde cada detalle cuenta. Durante meses se trabaja con esmero para lograr un resultado que roce la perfección. No se trata solo de vestirse, sino de convertirse en el personaje, de dar forma a una idea colectiva que se materializa en color, textura y movimiento.
A ese trabajo artesanal se suma la puesta en escena. Porque en Paterna el carnaval se vive en la calle como un auténtico espectáculo. Las coreografías, perfectamente adaptadas al tipo que representa cada grupo, convierten el pasacalles en una sucesión de escenas que sorprenden al público a cada paso. La música, el ritmo y la interpretación se integran con una carroza diseñada en la misma línea estética, creando un conjunto armónico que demuestra que detrás de cada grupo hay una auténtica producción artística.
El talento carnavalero de Paterna no se limita a la cabalgata. A lo largo de estos años, el municipio ha contado con dos comparsas de hombres, una comparsa de mujeres, una chirigota y un romancero, demostrando la diversidad y la riqueza de su tejido carnavalesco. Agrupaciones que han llevado el nombre del pueblo con orgullo y que han puesto voz, humor y crítica sobre las tablas y en la calle.
La cantera no deja de crecer. Actualmente, Paterna cuenta con una comparsa infantil que garantiza el relevo generacional y mantiene viva la llama de la fiesta. Esta agrupación está dirigida por quien será el pregonero de este año, Angelo Martínez Pantoja, un nombre que simboliza compromiso, dedicación y amor por el carnaval. Que el pregonero sea, además, formador de los más pequeños es la mejor muestra de que en Paterna el carnaval no es algo pasajero, sino una herencia que se cuida y se transmite con orgullo.
Porque si algo tiene Paterna es talento. Talento para crear un tipo desde cero, para diseñar un baile que encaje con la idea y la música, para escribir coplillas que mezclan crítica, humor y sentimiento. Talento para emocionar desde un escenario o en mitad de la calle. Talento para convertir la imaginación en arte colectivo.
La conexión con el gran Carnaval de Cádiz es evidente. Por las calles de Paterna han pasado muchos primeros premios del certamen gaditano, enriqueciendo aún más la experiencia local y consolidando al municipio como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la fiesta. Sin embargo, lejos de vivir a la sombra de la capital, Paterna ha sabido forjar su propia personalidad, con un estilo reconocible y una manera muy particular de entender el carnaval.
Programación carnaval
Viernes 20 de febrero
La jornada arrancará a las 12.00 horas con el tradicional pasacalles de carnaval de los centros educativos, donde participarán los cuatro centros del municipio: E.I. Los Pasitos, E.I. El Llano, C.E.PR. Perafán de Ribera e IES Paterna. Un desfile que simboliza el futuro del carnaval y el orgullo de ver a los más pequeños formar parte activa de la fiesta.
A las 22.00 horas tendrá lugar el esperado pregón, a cargo de Angelo Martínez Pantoja, quien dará el pistoletazo de salida oficial a la celebración. Tras el pregón, actuará la comparsa El Desguace en la Caseta Municipal, garantizando emoción y coplas de altura.
Sábado 21 de febrero
A las 17.00 horas se celebrará la 28ª Cabalgata Concurso de Disfraces, epicentro del carnaval paternero. El recorrido partirá del V Centenario y continuará por Avenida Blas Infante, Avenida Andalucía, calle Molinos, calle Alcalá, calle Real y finalizará en la Plaza de la Constitución, donde el colorido, las coreografías y las carrozas convertirán las calles en un auténtico espectáculo.
La noche continuará con ambiente festivo en la Plaza de la Constitución. A las 22.00 horas actuará el grupo musical Los Mickis, y desde las 00.00 hasta las 2.00 horas la música estará a cargo de DJ Valentino, asegurando que la fiesta se prolongue hasta bien entrada la madrugada.
Domingo 22 de febrero
El domingo estará dedicado a las agrupaciones carnavalescas en la Plaza de la Constitución.
A las 16.00 horas actuará la comparsa La Palabra de Cádiz.
A las 17.00 horas será el turno de la chirigota Los Camerún de la Isla.
Tras su actuación tendrá lugar la entrega de premios de la cabalgata, uno de los momentos más esperados por los grupos participantes.
A continuación, y como símbolo del presente y del futuro del carnaval paternero, actuará la comparsa infantil El Origen, demostrando que la cantera viene pisando fuerte y que el relevo generacional está más que garantizado.
La jornada se cerrará a las 19.00 horas con la actuación de la chirigota Los que van a coger papas, poniendo el broche final a un fin de semana cargado de coplas, humor y emoción.
