Los detectores de humo, dispositivos clave para salvar vidas en los incendios domésticos

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz está llevando a cabo una iniciativa pionera bajo el paraguas de la campaña denominada ‘Los detectores salvan vidas’, que cuenta con la implicación y colaboración de los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Cádiz, y consiste en la instalación gratuita de detectores de humo en los hogares de personas mayores y dependientes de toda la provincia.

Varios estudios y estadísticas anuales sobre incendios en el territorio nacional destacan que la mayoría de los sucesos se producen en los domicilios, durante la noche y afectan, sobre todo, a personas mayores de 64 años. Esto nos recuerda la importancia de la prevención y confirma que la colocación de sistemas como los detectores de humo puede ser clave para salvar vidas, especialmente para aquellas personas más vulnerables ante un incendio.

Cartel los Detectores Salvan Vidas

El presidente del CBPC, José Ortiz, explicó que “desde las delegaciones de Seguridad y Servicios Sociales de los ayuntamientos se facilita a los bomberos el listado de domicilios registrados en cada municipio donde residen personas mayores y dependientes donde ir instalando estos sistemas”. Asimismo, señaló que “estos detectores de humo son muy útiles ya que emiten un sonido agudo y elevado en caso de detectar humo que alerta a los ocupantes de la vivienda y a los vecinos, contribuyendo así a salvar sus vidas, tal y como acreditan las estadísticas".

En las viviendas de una sola planta, se recomienda instalar al menos un detector, siempre en el techo y alejado de las esquinas, en la zona del pasillo de acceso a las diferentes estancias o la entrada del salón. En viviendas de dos o más plantas, es preferible colocar al menos uno por planta. No es aconsejable colocarlos en cocinas, baños, garajes y en salones, cerca de chimeneas u otras fuentes de calefacción, para así evitar que se activen por falsas alarmas.

Los detectores salvan vidas

Esta iniciativa pionera se presentó y comenzó a implementarse en la capital gaditana en octubre del pasado año y hasta la fecha se está aplicando en los hogares de un total de 23 municipios: Alcalá del Valle, Algeciras, Arcos de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Bosque, El Puerto de Santa María, Espera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina-Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Real, San Fernando, San Roque, Ubrique, Vejer de la Frontera y Zahara de la Sierra; y se continuará presentando la campaña e instalando los detectores de humo hasta completar la provincia.

Más allá de esta campaña, el Consorcio de Bomberos de Cádiz recomienda a toda la ciudadanía en general el adquirir e instalar en sus casas detectores de humo u otros dispositivos de prevención de estas características, ya que son muy económicos y sencillos de instalar y son fundamentales para la seguridad en los hogares.

Asimismo, desde el Consorcio de Bomberos de Cádiz se recuerda que, en caso de producirse un incendio en la vivienda, hay que salir inmediatamente, cerrando todas las puertas a nuestro paso. Cuando la localización del incendio nos impida salir, hay que encerrarse en la estancia más alejada de las llamas y hacerse visible desde una ventana para que puedan acudir en nuestra ayuda, y llamar al 112 (Emergencias) o al 085 (Bomberos).