Rechazo generalizado en Andalucía a la propuesta de financiación de María Jesús Montero

La propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica no ha gustado en Andalucía. Así lo han expresado la mayoría de los grupos políticos de la Cámara autonómica, la portavoz del Gobierno andaluz y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, el alcalde popular de Córdoba, José María Bellido. Tan sólo el líder de IU y candidato a la Junta, Antonio Maíllo, se ha mostrado conciliador con la propuesta de María Jesús Montero y ha explicado que el principio de ordinalidad que defiende Cataluña, "es sólo un criterio más del reparto de los fondos".

En el otro extremo se sitúa el PSOE andaluz que mira con satisfacción la propuesta de la que también es su líder regional y candidata a la Junta, María Jesús Montero."Lo prometió y lo ha cumplido, Andalucía, es la comunidad autónoma más beneficiada con la propuesta de financiación que hace el Gobierno de España", ha dicho la portavoz parlamentaria de los socialistas andaluces, María Márquez.

Resulta curioso destacar que la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, haya coincidido con la secretaria general de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, en destacar el tono electoral que tiene, a su juicio, la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno. Adelante Andalucía pide un modelo que repare el "maltrato histórico" que ha sufrido Andalucía mientras que el portavoz del Vox, Manuel Gavira, no entra en detalles: "El socialismo del PP y del PSOE lleva cuarenta años robándonos el futuro a todos los andaluces".

El Gobierno andaluz

Carolina España, consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, opina que dicho nuevo modelo "huele a humo, a promesa electoral", y duda de que pueda ponerse en práctica por la falta de apoyos del Gobierno en el Congreso. Eso además de censurar que se haya negociado de manera bilateral con Oriol Junqueras, "un representante de un partido político que lo que quiere es separarse de España, nos dice cómo vamos a recibir los andaluces los impuestos que pagamos todos los españoles".

La consejera andaluza asegura que la propuesta supone "un misil al principio de igualdad de los ciudadanos que dicta nuestra Constitución, porque no son los territorios los que tributan, sino los ciudadanos", además de censurar duramente a María Jesús Montero: "Una ministra andaluza es la que está diseñando un sistema de financiación que en principio a quien beneficia seguro es al independentismo", y que "no nos ofrece a Andalucía acabar con las desigualdades". "Hay más recursos para todos, pero también hay más desigualdades para todos y, en especial, más agravios y más desigualdades para Andalucía".

Podemos

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha repartido críticas por igual al Gobierno central y al de la Junta. Así, además de considerar que el modelo es un "trueque electoral que nada tiene que ver con los intereses de la ciudadanía", ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "no defender" los intereses de esta comunidad. "PP y PSOE han bloqueado durante más de una década una propuesta de reforma, un tiempo precioso que hemos perdido, y en el que los gobiernos autonómicos han facilitado el desmantelamiento de los servicios públicos".

"Estudiaremos la letra pequeña y haremos una valoración seria, porque la brújula tiene que ser siempre progresividad, solidaridad e igualdad", ha añadido la dirigente de Podemos.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. / M. G.

Adelante Andalucía

Desde el grupo más pequeño del Parlamento, su portavoz José Ignacio García, exigía un nuevo modelo de financiación que "arregle y repare el maltrato histórico" que ha sufrido esta comunidad autónoma durante años y ha rechazado el principio de ordinalidad, que supone que las comunidades más ricas reciban "más dinero" y las más pobres, "menos dinero".

José Ignacio García asegura que su partido no aceptará "ningún sistema de financiación autonómica que no respete Andalucía", una comunidad que está "infrafinanciada y maltratada" con el modelo actualmente vigente y que han mantenido los gobiernos del PP y del PSOE. "Tampoco aceptaremos el principio de ordinalidad que es injusto, de derechas y se resume muy fácilmente: los más ricos reciben más dinero y los más pobres reciben menos dinero". "Cuando todas esas empresas que levantan los trabajadores y trabajadoras andaluzas coticen en Andalucía, hablamos de ordinalidad", ha señalado José Ignacio García.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, advertía de que "el acuerdo de financiación singular" anunciado para Cataluña supone "un serio riesgo para la financiación de los ayuntamientos" y ha reclamado que "cualquier reforma del sistema se aborde desde la igualdad entre territorios, el respeto al principio de solidaridad y la participación de todas las comunidades autónomas y del municipalismo".

En un comunicado, Bellido ha señalado que "los ayuntamientos no pueden volver a ser los grandes olvidados de un debate que afecta directamente a la prestación de servicios públicos esenciales". "Las entidades locales son la administración más cercana al ciudadano y la que asume de manera directa el incremento de costes en ámbitos como los servicios sociales, la vivienda, la dependencia, el transporte o la limpieza urbana".

La portavoz parlamentaria del PSOE, María Márquez. / Miguel Ángel Junquera/PSOE-A

"María Jesús Montero lo prometió y lo ha cumplido"

Frente a todas las críticas, el PSOE andaluz se muestra exhultante. "Estamos satisfechos", aseguraba la portavoz parlamentaria y vicesecretaria de los socialistas andaluces María Márquez. Con una sonrisa en los labios, no sólo defendía la propuesta de María Jesús Montero sino que destacaba que es una propuesta "con acento andaluz". "Está diseñada claramente pensando en los intereses de los andaluces, una propuesta desde España para Andalucía".

Márquez contraponía el modelo presentado por la ministra de Hacienda "con los siete años de Moreno Bonilla; el único partido que defiende los intereses de Andalucía es el PSOE y lo demuestra con hechos como este". Márquez también considera que el presidente andaluz tiene "cero credibilidad" porque lleva meses confrontando con Montero sobre este asunto, "sin leerse los papeles". "Pidió 4.000 millones para Andalucía y tiene 850 más encima de la mesa; ¿va a decir no a que vengan?".