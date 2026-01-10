Llamamiento urgente del SAS para donar sangre tras las navidades

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha lanzado un llamamiento urgente para que la ciudadanía done sangre y plaquetas con el objetivo de reponer las reservas del sistema sanitario público, que actualmente se encuentran a la mitad de lo necesario. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha explicado que las reservas están bajas después de tres semanas con festivos durante el periodo navideño, aunque confían en que la situación se normalice en los próximos días. Fuentes de la Consejería han aclarado que la disminución de las reservas es general en toda España, no sólo en Andalucía. En cuanto a las cifras, durante las cuatro semanas de Navidad de este año —contando con la semana anterior a Nochebuena— se registraron 15.088 donaciones de sangre, apenas cuatro más que las 15.084 del mismo periodo del año pasado. Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas en 2025 han alcanzado las 272.413, según los datos oficiales.

Campaña navideña para incorporar nuevos donantes

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha la campaña navideña 'Comienza tu tradición navideña', una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma como un gesto solidario propio de estas fechas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía.

Dónde y cómo realizar las donaciones

Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorren municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.