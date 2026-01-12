Financiación autonómica: "Somos los que más recibimos, pero ¿es lo que nos corresponde?"

El Gobierno andaluz rechaza el modelo de financiación autonómica que ha presentado María Jesús Montero y lo hace más allá del discurso repetido en el PP. La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha reconocido que efectivamente Andalucía es la comunidad que más fondos recibe con la propuesta de María Jesús Montero, pero duda de que eso sea lo justo, "somos los que más recibimos, es que siempre tenemos que recibir más porque somos la más poblada. ¿Es lo que nos corresponde? ¿Es lo justo? A falta de conocer la fórmula, lo que sí es cierto es que no soluciona la infrafinanciación de Andlaucía porque seguimos por debajo de la media", ha afirmado al término del Consejo de Gobierno que se ha celebrado este lunes.

Carolina España ha asegurado que Andalucía "no está en la media de las comunidades autónomas" en el nuevo modelo de financiación, "lo ha dicho la propia Montero que nos compensa con otro fondo", ha añadido en referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, que está situado fuera del modelo de financiación y que es una inyección económica puntual.

"El modelo ha sido negociado a escondidas desde junio, sin consultar a ninguna otra comunidad autónoma. Es el mismo patrón de siempre. Una reunión de un presidente socialista con un líder independentista para diseñar un modelo del que tienen que vivir 49 millones de españoles. Lo hicieron en 2009, pacto entre Zapatero y líder de ERC en su momento, pacto por el queAndalucía pierde cada año 1528 millones de euros. Lo han vuelto ha hacer para la fallida condonación de la deuda, y lo vuelven a hacer ahora".

Carolina España ha explicado que la Junta de Andalucía sólo ha recibido una información superficial, "no conocemos las tripas del modelo, ni las fórmulas de los cálculos", pero asegura que no se contempla un mecanismo para compensar la infrafinanciación que tiene la comunidad autónoma. "Nosotros queremos estar en la media, que no lo estamos, insisto, y que nos compensen con un fondo de nivelación, no con un mecanismo de fuera del modelo".

Los cálculos

La portavoz de la Junta entiende que los cálculos de este modelo, "se los ha dado Junqueras a Montero para que todo cuadre en beneficio del independentismo catalán", y denuncia que el objetivo es "atacar" y limitar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, "hablan de dumping fiscal, ¿es pagar menos en los gimnasios, veterinarios, celíacos, a los jóvenes que se desgravan por el alquiler de una vivienda?", ha asegurado en referencia a las últimas bonificaciones fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz.

A pesar de las críticas, Carolina España se ha mostrado de acuerdo en aumentar la recaudación del IVA e IRPF por parte de las comunidades autónomas, aunque con matices: "Estamos en contra de tanta voluntariedad en el modelo, de cómo se calculan las transferencias en las competencias no homogéneas" entre las comunidades, "hay una zona oscura".