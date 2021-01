El caos de las vacunas contra el coronavirus en la UE deja sin dosis a Andalucía este fin de semana

Andalucía no dispondrá de dosis de vacunas el fin de semana. Ni es la primera vez ni será la última que se produzca un parón en el ritmo de la campaña de vacunación puesta en marcha el pasado 27 de diciembre. Ni siquiera la reservas de dosis que la Consejería de Salud ha ido manteniendo para hacer frente a las adversidades que podían producirse en los suministros serán suficientes para continuar sin obstáculos el proceso de inmunización en Andalucía.

Fue lo que anunció el jueves el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien adelantó ayer la congelación del plan de vacuna durante este fin de semana por la falta de dosis. "Tenemos una remesa de seguridad del 10% de las vacunas que hemos recibido para garantizar la segunda dosis, pero me temo que una vez más nuestro personal sanitario va a estar de brazos cruzados, porque hemos suministrado todas las dosis posibles en este momento", dijo.

Según los datos ofrecidos el jueves por el Ministerio de Sanidad, Andalucía había administrado hasta el jueves el 80,3% de las dosis recibidas por los laboratorios. Después de los 265.620 fármacos inyectados hasta la fecha, Andalucía deberá poner por tanto 7.734.380 dosis para alcanzar vacunar a la mitad de la población, que es la proporción que los cálculos más optimistas estiman para alcanzar la imnunidad de grupo de rebaño.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se refirió a esta situación y volvió a lanzar el mensaje de semanas anteriores, pidiéndole al Gobierno central que debe "apretar mucho" para que lleguen las vacunas necesarias que hagan cumplir el objetivo del 70% de la población inmunizada en el verano. Con las dosis que están llegando en estos momentos, añadió Moreno, se tardarían "años" en vacunar a todos los andaluces, recogió Efe en una nota.

Según Moreno, Andalucía necesita unas 350.000 vacunas semanales para cumplir los objetivos de vacunación, algo imposible con las 65.000 dosis que están llegando. El presidente andaluz confía en las autoridades europeas para que procuren la disposición de la "herramienta" que revierta el curso de la pandemia.

Las noticias que llegan desde la UE no ayudan. La campaña de vacunación no termina de despegar a causa de los problemas en el envío de dosis por parte de Pfizer y Moderna, la fórmula de AstraZeneca y Oxford, cuya aprobación con carácter urgente está prevista para hoy, no estará indicada por ahora para la tercera edad. Es ésa justamente la población sobre la que se ha priorizado la campaña de inyecciones en los primeros meses. Esta circunstancia, unida a los problemas de producción de los químicos y al incumplimiento de los contratos por parte de los laboratorios, hace temer a la Unión Europea que no haya una fluidez en el suministro de vacunas antes de diez semanas. El plan de vacunación, en este contexto, se ha revelado como un mero castillo de naipes.

Las autoridades sanitarias están que trinan con las noticias que llegan día tras día. De nada están sirviendo los meses previos de reuniones dirigidas a coordinar los planes de vacunación si las empresas farmacéuticas no envían las dosis incluidas en los contratos. El cuello de botella, símil usado por los dirigentes para explicar el atasco en el suministro, es una generosa imagen para la dimensión que está adquiriendo la escasez. El lío es extraordinario. En España, las comunidades autónomas, autoridades delegadas en materia de salud durante el segundo estado de alarma, presionan al Gobierno central que, a su vez, presiona a la Comisión Europea que, a su vez, en su papel de interlocutor, presiona a los laboratorios.